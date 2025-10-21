Homem em situação de rua é brutalmente agredido no bairro da Base, em Rio Branco

Um homem em situação de rua, identificado como Jonatan Araújo da Silva, de 33 anos, foi violentamente agredido na noite da última segunda-feira (20), na Rua Floriano Peixoto, bairro da Base, região central de Rio Branco. A vítima foi espancada com um pedaço de madeira e teve o braço esquerdo quebrado, em um possível ato de “disciplina” imposto por integrantes de uma organização criminosa.

Segundo informações, um morador da área ouviu gritos de socorro e, ao sair de casa, encontrou Jonatan caído na via, com ferimentos pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi imobilizado e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com fratura no antebraço, lesões no rosto e diversos hematomas. Seu estado de saúde é estável.

Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar esteve na ocorrência, mas nenhuma testemunha se apresentou para relatar detalhes do ataque. Perto do local, os policiais encontraram um pedaço de madeira ensanguentado, supostamente usado nas agressões.

As autoridades suspeitam que a motivação do crime esteja relacionada a cobrança de dívidas de drogas ou suspeitas de furtos na região. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve ouvir moradores e tentar identificar os autores da violência.

Relacionado

Comentários