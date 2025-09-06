Homem em situação de rua é agredido a pauladas e fica em estado grave

Um homem em situação de rua, identificado como Marcelo, foi agredido com ripadas na cabeça na madrugada deste sábado, 6, na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, o vigilante do estabelecimento relatou que encontrou o homem caído no chão e com sangramento intenso na cabeça. Ele acionou os números de emergência 190 e 192. Segundo o vigilante, Marcelo dormia há cerca de duas semanas em frente ao estacionamento da loja.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi deslocada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Marcelo, que apresentava perda massa encefálica e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A guarnição permaneceu no local até a remoção da vítima para o hospital e registrou a ocorrência para os devidos encaminhamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

