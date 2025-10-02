Homem é torturado e executado a tiros em área de mata no Cidade do Povo, em Rio Branco

GEFRON Acre: Nove Meses de Operações Estratégicas e Resultados Expressivos no Combate ao Crime Transfronteiriço

O Grupo Especial de Operações em Fronteiras (GEFRON) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) do Acre demonstra, em 2025, um trabalho incansável e estratégico no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e na garantia da segurança pública em todo o estado. Com a fronteira acreana sendo uma área de alta complexidade, o grupo tem intensificado suas ações, marcando presença em todos os municípios, inclusive nos mais remotos, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus.

O balanço operacional de janeiro a setembro de 2025, juntamente com a mobilização estratégica do GEFRON, desenha um cenário de forte repressão ao crime organizado e de significativa descapitalização das atividades ilícitas.

Os Resultados que Param o Crime

O relatório operacional de janeiro a setembro de 2025, divulgado pela SEJUSP, espelha a eficácia das operações do GEFRON. Os números são robustos e demonstram o impacto direto no fluxo de atividades criminosas na região de fronteira:

O valor de mais de R$ 9 milhões em descapitalização ao crime é um dos destaques, representando um duro golpe nas finanças das organizações criminosas que atuam na fronteira. A apreensão de 407 kg de entorpecentes e mais de 80 mil maços de cigarros ressalta o foco nas rotas do tráfico e do contrabando, principais vias de financiamento do crime organizado.

Estratégia de Cobertura Total e Integração

O Coronel Assis Dos Santos, coordenador do GEFRON/AC, destaca que o sucesso é fruto da estratégia de atuação em todo o território acreano. A recente ação realizada entre 11 e 15 de setembro completou o ciclo de presença em todos os municípios do estado, uma meta operacional atingida com êxito.

Essa mobilidade e capilaridade das operações, mesmo nas localidades mais distantes, como o Alto Acre e o Vale do Juruá, é fundamental para desarticular as bases logísticas do crime em áreas de difícil acesso. O fato de o ano ainda não ter terminado e já haver 198 operações realizadas, com outras em andamento e previstas, demonstra o ritmo intenso e contínuo do trabalho.

Integração e Inteligência

O GEFRON atua em um modelo de segurança integrada. Conforme balanços anteriores do ano, o grupo tem atuado em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e demais forças estaduais, além de contar com o apoio do governo federal em grandes operações. Essa sinergia, aliada à inteligência, é apontada pela própria SEJUSP como o fator-chave para o aumento da eficácia e dos resultados.

Em um exemplo claro dessa atuação, em agosto de 2025, a equipe volante do Alto Acre apreendeu mais de 44 quilos de skunk em um ramal de Assis Brasil, resultando em uma prisão. Essa ação em ramais e áreas rurais isoladas mostra a dedicação em patrulhar as vias clandestinas utilizadas pelo tráfico.

Outros Destaques Operacionais em 2025:

Março de 2025: O GEFRON participou de um diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em Brasília, ressaltando a importância do suporte federal e aprimoramento das políticas de segurança e direitos humanos nas fronteiras.

Janeiro de 2025: O apoio do GEFRON foi crucial para a localização e prisão do autor de um feminicídio em Mâncio Lima, provando a versatilidade do grupo, que atua também no apoio a investigações de crimes violentos nas cidades fronteiriças.

O trabalho do GEFRON em 2025 não apenas apresenta números expressivos, mas também consolida a presença ostensiva e estratégica do Estado em suas divisas, reafirmando o compromisso com a proteção da população acreana e o combate implacável ao crime organizado.

