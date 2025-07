Homem é sequestrado e forçado a participar de plano criminoso que termina em grave acidente em Rio Branco

Criminosos liderados por “Diabo Loiro” usaram vítima como motorista em ataque; colisão deixou pai e filha feridos

Na noite desta sexta-feira (18), Valdiscley Souza da Silva foi sequestrado no bairro Rosa Linda, em Rio Branco (AC), e forçado a colaborar com um plano criminoso que resultou em um grave acidente de trânsito no segundo distrito da capital. A ação criminosa foi liderada por um homem conhecido como “Diabo Loiro”.

Valdiscley dirigia um Chevrolet Corsa Classic branco quando foi abordado por três homens armados. Sob ameaça de morte, foi obrigado a conduzir o veículo até a Cidade do Povo, onde o grupo pretendia atacar um homem identificado como Samuel, proprietário de uma borracharia.

Durante o percurso, a vítima foi agredida e coagida a manter o carro em alta velocidade. A fuga terminou no bairro Belo Jardim, no Ramal da Judia, quando o veículo colidiu com outra condução, deixando feridos Giliard da Silva Martins, de 43 anos, e sua filha, de 9 anos. Mesmo após o acidente, os criminosos continuaram a fuga, obrigando Valdiscley a dirigir até o Ramal São José, onde foi amarrado e trancado no porta-malas do carro.

A Polícia Militar foi acionada, localizou o veículo abandonado e, ao ouvir gritos vindos do porta-malas, encontrou Valdiscley com mãos e pés amarrados e ferimentos no rosto.

A vítima foi levada à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi reconhecida como refém. No entanto, deverá prestar esclarecimentos sobre o acidente. A autoridade policial analisará se ele poderá ou não ser responsabilizado, levando em conta as circunstâncias de coação e ameaça.

O SAMU realizou os primeiros atendimentos ainda na delegacia. As vítimas do acidente, pai e filha, permanecem internadas no Pronto-Socorro de Rio Branco.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de Ac24horas

