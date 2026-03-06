Homem é preso suspeito de matar namorada com facada no pescoço em Goiás

Goiânia – Um homem de 28 anos foi preso, em Mineiros, no sudoeste goiano, suspeito de matar a namorada, de 29 anos, com uma facada no pescoço. O corpo da vítima foi encontrado depois que a irmã do suspeito percebeu que ele estava com as mãos sujas de sangue.

O suspeito foi preso nessa quarta-feira (4/3), no entanto, o crime aconteceu um dia antes, na casa onde eles moravam, após uma discussão entre o casal. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima foi identificada como Juliane Souza Martins. Ela morava na residência a cerca de 20 dias.

De acordo com a polícia, Wenderson da Silva Santos, fugiu para uma região de mata após o crime, e ficou escondido no local durante um dia. O homem teria dito que “achava que tinha matado a mulher” e voltou ao local durante a madrugada, na tentativa de ocultar o corpo.

Ainda de acordo com a investigação, antes de retornar à casa, o suspeito chegou a jantar na residência de um vizinho. Ao perceber a movimentação policial no local, ele fugiu novamente para a área de mata.

De acordo com o delegado, o suspeito confessou o crime durante o interrogatório. Ele responderá pelo crime de feminicídio.