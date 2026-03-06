Conecte-se conosco

Brasil

Homem é preso suspeito de matar namorada com facada no pescoço em Goiás

Publicado

4 minutos atrás

em

imagem colorida mulher morta pelo namorado mineiros

Goiânia – Um homem de 28 anos foi preso, em Mineiros, no sudoeste goiano, suspeito de matar a namorada, de 29 anos, com uma facada no pescoço. O corpo da vítima foi encontrado depois que a irmã do suspeito percebeu que ele estava com as mãos sujas de sangue.

O suspeito foi preso nessa quarta-feira (4/3), no entanto, o crime aconteceu um dia antes, na casa onde eles moravam, após uma discussão entre o casal. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima foi identificada como Juliane Souza Martins. Ela morava na residência a cerca de 20 dias.

De acordo com a polícia, Wenderson da Silva Santos, fugiu para uma região de mata após o crime, e ficou escondido no local durante um dia. O homem teria dito que “achava que tinha matado a mulher” e voltou ao local durante a madrugada, na tentativa de ocultar o corpo.

Ainda de acordo com a investigação, antes de retornar à casa, o suspeito chegou a jantar na residência de um vizinho. Ao perceber a movimentação policial no local, ele fugiu novamente para a área de mata.

De acordo com o delegado, o suspeito confessou o crime durante o interrogatório. Ele responderá pelo crime de feminicídio.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Discussão com filho adolescente termina com homem esfaqueado em MS

Publicado

1 hora atrás

em

6 de março de 2026

Por

Imagem colorida,Discussão com filho adolescente termina com homem ferido por faca em MS- Metrópoles

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado após se envolver em uma discussão com o filho, de 15, na noite dessa quarta-feira (4/3), em Três Lagoas, a 323 km de Campo Grande (MS). A Polícia Militar foi acionada no Hospital Auxiliadora, para onde a vítima foi encaminhada com ferimentos pelo corpo.

Segundo a Rádio Caçula, a discussão começou quando o homem tentou impedir o filho de sair de casa. Durante o conflito, o adolescente teria pegado uma faca, aumentando a tensão entre os dois. A avó do garoto, mãe da vítima, interveio para tentar separar a briga e evitar que a situação piorasse.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

SC: corpo decapitado com ossos quebrados é achado em carro incendiado

Publicado

1 hora atrás

em

6 de março de 2026

Por

Imagem colorida, Polícia Militar de Santa Catarina- Metrópoles

Um corpo carbonizado, com ossos quebrados e decapitado, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na região de Tijuquinhas, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite dessa quinta-feira (5/3). Não foi possível fazer a identificação do corpo, de acordo com a Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros (CBMSC) foi acionado por volta das 23h para combater um incêndio no veículo. Depois de controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo dentro do porta-malas. A cabeça estava na parte da frente do veículo, um Virtus.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

Homem é indiciado por explorar financeiramente idosa de 82 anos

Publicado

1 hora atrás

em

6 de março de 2026

Por

imagem colorida viatura da policia civil de alagoas

A Polícia Civil (PC) concluiu, nessa quinta-feira (5/3), o relatório final do inquérito que investigava a exploração financeira de uma mulher de 82 anos no município de Estrela de Alagoas. As investigações resultaram no indiciamento de um homem de 26 anos.

O trabalho foi conduzido pelo 73º Distrito Policial, sob coordenação do delegado Marcos Silveira Porto. De acordo com o relatório policial, o suspeito teria se apropriado de forma sistemática dos proventos da aposentada.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo