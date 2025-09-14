Acre
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Esperança, em Rio Branco
Alessandro Cavalcante Rodrigues, de 39 anos, já possuía passagem pelo mesmo crime e foi detido após denúncia anônima à Polícia Militar.
A Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (13), Alessandro Cavalcante Rodrigues, de 39 anos, acusado de tráfico de drogas na Rua Maria das Dores, no bairro Esperança, em Rio Branco.
Segundo informações do 1º Batalhão, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima de que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. Ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou Alessandro em atitude suspeita. Ele tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos militares.
Na revista pessoal, foram encontradas porções de drogas e materiais utilizados para embalar as substâncias. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com os entorpecentes apreendidos.
Na delegacia, a polícia constatou que Alessandro já possuía passagem anterior pelo mesmo crime. O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil.
Vice-governadora Mailza prestigia Expo Capixaba e reforça apoio ao agro e à valorização cultural
A vice-governadora Mailza Assis participou neste sábado, 13, da terceira noite da 12ª edição da Expo Capixaba, que contou com a semifinal do rodeio na programação. A feira, que começou na última quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, é promovida pela Prefeitura de Capixaba com apoio do governo do Estado e valoriza o agronegócio e a cultura local.
Acompanhada do prefeito Manoel Maia, do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, e do secretário de Governo, Luís Calixto, Mailza percorreu os estandes, cumprimentou visitantes e ouviu os expositores. Em discurso, ela destacou a importância da festa para os produtores, empreendedores e famílias da região.
“Que alegria estar aqui com vocês nesta festa especial, que é do nosso produtor rural, do agronegócio, do pecuarista, do comerciante, do empresário e também da família. Uma festa que exalta a cultura, valoriza a produção e traz entretenimento para as pessoas. Quero cumprimentar o prefeito Manoel por resgatar essa tradição tão querida pela população, e parabenizar todos que organizaram esse grande evento. Conte sempre com o compromisso do governo do Estado em apoiar Capixaba e todos os 22 municípios acreanos”, afirmou a vice-governadora.
Durante a programação, autoridades ressaltaram o apoio do governo estadual para a realização da feira. O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, agradeceu ao governo que garantiu recursos para a edição deste ano. “Quero agradecer ao governador Gladson e à nossa vice-governadora Mailza por estarem ao lado da nossa cidade e da nossa festa. Esse evento traz tradição, movimenta a economia e reforça a cultura do nosso povo. É uma vitória de todos que se dedicaram para que a ExpoCapixaba fosse realidade”, declarou o gestor.
O presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, também destacou a Expo Capixaba como espaço de memória e valorização cultural.
Fortalecimento do agronegócio
Prefeitos de municípios vizinhos prestigiaram a festa e enfatizaram a importância da união de esforços em torno do agronegócio. O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, lembrou que Capixaba é reconhecida como celeiro da produção agrícola no Acre e pediu atenção especial ao setor. Já o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, aproveitou para convidar a população para a primeira edição da Expo Fronteira, que será realizada em outubro na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.
Tradição e participação popular
Com arquibancadas lotadas para ver a festa do rodeio, a terceira noite da Expo Capixaba reuniu moradores do município e de cidades vizinhas. A programação inclui ainda cavalgada, provas de laço, apresentações culturais, exposições de negócios e show nacional e regionais. Na noite deste sábado, a festa contou com show do cantor Evoney Fernandes, além de rodeio em touros, uma das atrações mais aguardadas.
Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município Capixaba foi criado oficialmente em 1992 e recebeu esse nome em homenagem a Hélio Tessinari, que saiu do Sul do estado do Espírito Santo e migrou para o Acre, na década de 70, onde abriu uma serraria chamada “Serraria Pica-Pau”. Capixaba é o gentílico usado para denominar quem nasce no Espírito Santo.
Produtores rurais têm até 30 de setembro para declarar o “ITR 2025”
Por Wanglézio Braga
Produtores e proprietários de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para entregar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício de 2025. O envio deve ser feito pelo sistema disponibilizado pela Receita Federal, acessível diretamente no site do órgão.
Devem declarar o imposto tanto pessoas físicas quanto jurídicas que sejam proprietárias de imóveis rurais ou que detenham o domínio útil da terra em 1º de janeiro de cada ano. Segundo tributaristas, o dono registrado no cartório e no CCIR quem deve assumir a responsabilidade pela declaração e pelo pagamento.
O ITR é calculado a partir do valor da terra nua, ou seja, desconsiderando benfeitorias, construções, culturas e áreas de preservação. Também são levados em conta o grau de utilização da área e as alíquotas progressivas: quanto menos produtiva for a propriedade, maior será a tributação. Imóveis arrendados ou em parceria são considerados produtivos, o que ajuda a reduzir o imposto.
Neste ano, a Receita trouxe novidades para facilitar o processo. Agora, a declaração pode ser feita diretamente pela internet no serviço “Minhas Declarações do ITR”, sem necessidade de instalar programas no computador. Também há a possibilidade de pré-preenchimento com dados já disponíveis, além da dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sendo exigido apenas o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Quem não entregar dentro do prazo poderá pagar multa mínima de R$ 50 ou 1% ao mês sobre o valor devido.
Leilão do Complexo industrial da Peixes da Amazônia na segunda-feira, 15, pela Justiça do Acre
A Justiça do Acre inicia na segunda-feira, dia 15, o leilão do complexo industrial da Peixes da Amazônia, em Senador Guiomard. O processo acontece após a falência da empresa, decretada em 2024, e encerra uma longa tentativa de recuperação judicial que começou em 2020.
O empreendimento, inaugurado em 2015 com a presença de autoridades como o então presidente Lula, recebeu cerca de 86 milhões de reais em investimentos, sendo 32 milhões oriundos do governo do Estado.
Mesmo com todo o aporte, a produção nunca foi sustentável e o complexo acabou fechado. Desde então, o local foi saqueado e depredado, perdendo grande parte de sua estrutura e equipamentos.
O comprador que arrematar o imóvel terá de assumir dívidas trabalhistas, honorários advocatícios, despesas do administrador judicial e um empréstimo de 17 milhões de reais do Banco da Amazônia.
O juiz Romário Divino, da Vara Cível de Senador Guiomard, determinou que o leilão seja na modalidade ad corpus — ou seja, o bem será vendido no estado em que se encontra, sem possibilidade de reclamações futuras.
O leilão será eletrônico, pelo site deonizileiloes.com.br, e os interessados devem se cadastrar com pelo menos 24 horas de antecedência.”*
