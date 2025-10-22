Homem é preso por porte ilegal de arma ao se aproximar de acidente no bairro Aviário, em Rio Branco

Suspeito foi flagrado com revólver calibre .38 durante abordagem policial; condutor do veículo envolvido na colisão fugiu do local

Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira (22) no bairro Aviário, em Rio Branco, após se aproximar do local de um acidente de trânsito e ser flagrado portando uma arma de fogo na cintura. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo uma caminhonete que colidiu contra um muro na Rua Raul Bacelar – o condutor do veículo fugiu do local, abandonando o automóvel.

Durante o atendimento ao acidente, que não deixou vítimas, os policiais perceberam que um homem que observava a situação apresentava um volume suspeito na cintura. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, sem a devida autorização legal para porte.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as providências cabíveis. O caso segue sob investigação, enquanto o condutor que abandonou o veículo no local do acidente permanece foragido.

