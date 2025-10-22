Cotidiano
Homem é preso por porte ilegal de arma ao se aproximar de acidente no bairro Aviário, em Rio Branco
Suspeito foi flagrado com revólver calibre .38 durante abordagem policial; condutor do veículo envolvido na colisão fugiu do local
Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira (22) no bairro Aviário, em Rio Branco, após se aproximar do local de um acidente de trânsito e ser flagrado portando uma arma de fogo na cintura. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo uma caminhonete que colidiu contra um muro na Rua Raul Bacelar – o condutor do veículo fugiu do local, abandonando o automóvel.
Durante o atendimento ao acidente, que não deixou vítimas, os policiais perceberam que um homem que observava a situação apresentava um volume suspeito na cintura. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, sem a devida autorização legal para porte.
O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as providências cabíveis. O caso segue sob investigação, enquanto o condutor que abandonou o veículo no local do acidente permanece foragido.
Santa Cruz perde para o IAPE e é eliminado da Copa Brasil
FAC fecha o Campeonato Estadual Velocidade no domingo
A Federação Acreana de Ciclismo (FAC) programou para domingo, 26, a partir das 7h30, na Amadeo Barbosa, o fechamento do Campeonato Estadual de Velocidade. Os ciclistas irão disputar a 4ª etapa contrarrelógio e em seguida o desafio será a prova de circuito, a última da temporada.
Disputas na Elite
As disputas na categoria Elite na última etapa devem ser empolgantes.
No feminino, Alannis Victoria(Viking) lidera somando 52 pontos. Fernanda Souza marcou 45, em segundo, e Letícia Macedo(Viking) é a 3º com 40.
Antônio Frota(Time Honda) é líder, no masculino, com 54 pontos. Gabriel Schroeder(Mega Giro) tem 50 e Kellynton Azevedo(Mega Giro) soma 47 em 3º.
João Hassen acerta com Luverdense e vai jogar Estadual do Mato Grosso
O meia João Hassen, um dos destaques do Santa Cruz na conquista do Estadual da 2ª Divisão, é o novo reforço do Luverdense, do Mato Grosso. O acreano acertou visando à disputa do Campeonato Estadual com possibilidade de renovação para o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Os dirigentes do Luverdense fizeram uma excelente proposta para o meu empresário (Tarcísio Pugliese) e resolvemos aceitar esse desafio. Estou bastante motivado para atuar no futebol do Mato Grosso”, declarou João Hassen.
Apresentação nesta quarta
João Hassen apresenta-se nesta quarta, 22, em Lucas do Rio Verde, e inicia os treinamentos.
“Recebi a programação e vamos trabalhar muito forte para o Estadual. O Luverdense tem objetivos bem definidos para a temporada de 2026”, declarou o meia acreano.
