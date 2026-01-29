Homem é preso por maus-tratos após arrastar cachorra amarrada à moto em Vilhena, RO

Com a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 nesta quinta-feira (29/1), os estudantes aprovados correm para estar em dia com os documentos exigidos para se matricular em uma universidade. Entre eles, está a comprovação de quitação com as obrigações eleitorais: o título de eleitor. O Metrópoles te ensina o passo a passo para emiti-lo.

O resultado indiviual do Sisu foi compartilhado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Com a informação, o estudante pode conferir se está selecionado para as vagas disponíveis na chamada regular e, assim, deve realizar a matrícula no período indicado pela instituição.

O sistema do Portal Aceso Único expõe a melhor classificação do candidato entre as possibilidades de concorrência para cada curso, o que o ajuda a decidir sobre a lista de espera. Candidatos não selecionados que queiram participar da lista de espera devem manifestar interesse também até 2 de fevereiro, pelo Portal.

Como tirar o título de eleitor

O estudante maior de 18 anos, que é obrigado a votar, pode emitir a certidão de quitação eleitoral por meio do Autoatendimento Eleitoral na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.

É possível acessar o Autoatendimento Eleitoral – TítuloNet entrando na página do Tribunal. No menu dsuperior do portal, selecione a aba “Serviços”.

Após entrar em “Serviços”, clique em “Certidões”, onde será possível emitir:

Certidão de Quitação Eleitoral;

Certidão de Crimes Eleitorais;

Certidão Negativa de Alistamento;

Carta Convocação de Mesários;

Validação de título impresso, certidões e declarações.

No campo de “Serviços”, é necessário que o candidato clique na opção “Certidão de Quitação Eleitoral”. Nesta área, o estudante precisará preencher os dados de autenticação com o nome, o número do título de eleitor ou o CPF, a data de nascimento e os nomes da mãe e do pai e assim, o documentoé emitido.

Se o estudante optar por emitir esta certidão por meio do E-Título, o processo muda. No caso, basta entrar no aplicativo da Justiça Eleitoral e selecionar “Mais opções”.

Após isso, o item “Certidão de Quitação Eleitoral” aparece como primeiro artifício de acesso. Depois de clicar nesta opção, o documento abrirá imediatamente, se não houver impedimento. Ou seja, se não existir alguma pendência da eleitora ou do eleitor com a Justiça Eleitoral.

Para emitir a certidão pelo aplicativo, não é necessário ter a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Assim, qualquer eleitor cadastrado pode acessar o serviço.

Como ver o resultado do Sisu?

Para consultar a lista dos selecionados, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com sua conta gov.br.

Na página é possível confirmar se foi selecionado ou não para uma das duas escolhas feitas no momento da inscrição.