Homem é preso por escravizar casal e bebê em sítio no Amazonas

O Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), reinaugurou na tarde desta terça-feira, 15, o Museu do Xapury, um dos mais importantes patrimônios históricos do município. O prédio, construído em 1927 e fechado há quase uma década, foi totalmente restaurado com um investimento de R$ 700 mil. A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, representantes da sociedade civil, servidores públicos, estudantes e artistas locais.

Entre as autoridades presentes, além do governador Gladson Cameli, estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior; o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kimpara; o superintendente do Iphan no Acre, Stênio Cordeiro de Melo; o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia; e o secretário municipal de Cultura, Nader Sarkis.

O evento também foi acompanhado de uma visita guiada ao novo espaço, que agora volta a abrigar um acervo dedicado à memória de Xapuri e de seu povo. Durante a visita, o cantor acreano Alberan Moraes embalou o momento com música ao violão, reforçando o caráter simbólico e cultural da ocasião.

Para o governador Gladson Cameli, a reinauguração representa o reconhecimento da história de luta e contribuição dos xapurienses para a formação do estado. “Aqui conta a história de homens e mulheres guerreiros que lutaram e ajudaram a construir a história do nosso estado. E aqui, após quase 10 anos, com investimento de R$ 700 mil, é a prova do nosso compromisso, da equipe e de todas as ações de governo, com Xapuri. Não podemos deixar de valorizar a história de quem ajudou esse estado maravilhoso ser o que ele é. Eu amo ser acreano”, declarou.

O presidente da FEM, Minoru Kimpara, também destacou o simbolismo da entrega. “Para nós tem um significado muito importante a reinauguração desse museu. Quando a gente faz isso, demonstramos o nosso carinho e o nosso respeito pela nossa história. Esse espaço, por si só, conta parte dessa história maravilhosa do estado do Acre, e nós, acreanos, temos que nos orgulhar mesmo da nossa luta e da nossa identidade”, afirmou.

O prefeito Maxsuel Maia esteve presente durante toda a solenidade e fez questão de agradecer ao Governo do Estado e à Fundação Elias Mansour pela sensibilidade em devolver à população um espaço tão valioso para a identidade de Xapuri. “É mais um momento de muita alegria para a população de Xapuri a reinauguração do Museu do Xapury. Nossa cidade, por todo o potencial histórico, cultural e turístico, não poderia deixar de ter um espaço como esse aberto. Muito importante para preservar a nossa identidade e valorizar o que somos. E nós somos gratos ao Governo do Estado e à Fundação Elias Mansour por isso”, afirmou o prefeito.

Também presente, o secretário municipal de Cultura, Nader Sarkis, fez um convite à reflexão sobre o papel do museu na atualidade. “Uma importância muito grande receber esse patrimônio de volta. No entanto, nós não devemos fazer a ligação do museu apenas com o passado, mas também com o presente e com o futuro, o que vai dar condição para que tornemos a nossa história sustentável, armazenando coisas e pessoas, perpetuando os legados que foram construídos para que a cidade siga respirando o que Xapuri viveu e vai continuar vivendo”, disse.

A reinauguração do Museu do Xapury marca um novo capítulo na preservação da memória local e reforça a importância da união entre Estado e município na valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade. Nos últimos meses, Xapuri tem vivenciado uma retomada significativa de espaços de memória que estavam fechados, como o Museu Casa Branca, outro símbolo da riqueza histórica e cultural local.

Além disso, a Prefeitura renovou recentemente o acordo com a família do líder sindical Chico Mendes, assegurando que a casa onde ele viveu seus últimos anos e foi assassinado permaneça aberta à visitação pública, fortalecendo ainda mais o compromisso com a preservação da memória de figuras centrais na história do Acre e do Brasil.

