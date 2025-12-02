Homem é preso por embriaguez ao volante, direção sem CNH e falta de capacete em Cruzeiro do Sul

Condutor apresentou 1,09 mg/L no teste do bafômetro, nível que configura crime de trânsito; motocicleta também estava com licenciamento irregular

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul após ser flagrado cometendo múltiplas infrações de trânsito, incluindo direção sob influência de álcool, falta de CNH e ausência de capacete. A abordagem ocorreu durante patrulhamento no bairro Remanso, quando os policiais avistaram o motociclista trafegando sem equipamento de segurança obrigatório.

Infrações cometidas:

Embriaguez ao volante: teste do etilômetro acusou 1,09 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (limite legal é 0,33 mg/L) Direção sem CNH: condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação Ausência de capacete: equipamento obrigatório para motociclistas Licenciamento irregular: motocicleta sem documentação em dia Tentativa de fuga: condutor inicialmente desobedeceu à ordem de parada

Os policiais iniciaram perseguição com luzes e sirene até que o motociclista finalmente parou. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde responderá pelos crimes de trânsito cometidos.

A legislação brasileira prevê pena de detenção de seis meses a três anos para o crime de direção sob influência de álcool, além de multa e suspensão do direito de dirigir. O caso serve como alerta sobre os riscos da combinação entre álcool, imprudência no trânsito e desrespeito às normas de segurança.

