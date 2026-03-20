Homem é preso por dirigir embriagado e sem habilitação adequada em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC) esteve representada pelo delegado Alcino Ferreira Júnior em um encontro nacional, realizado em São Paulo (SP) e voltado ao aprimoramento da investigação de homicídios no Brasil. O evento, intitulado “Como avançar na investigação de homicídios? Identificação e mensuração dos fatores de impacto na elucidação de homicídios no Brasil”, foi promovido pelo Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper (CGPP) em parceria com o Instituto Sou da Paz, reunindo especialistas, pesquisadores e representantes de diversas instituições públicas.

O encontro trouxe à tona um cenário preocupante: na última década, o Brasil registrou uma média de 55 mil homicídios por ano, tendo como principais vítimas jovens negros do sexo masculino. Diante dessa realidade, o debate destacou a necessidade urgente de fortalecer a capacidade investigativa do Estado, garantindo respostas mais efetivas e reduzindo a impunidade em crimes contra a vida.

Dados apresentados durante o evento, com base no relatório Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, revelam que apenas 36% dos homicídios cometidos em 2023 foram elucidados pelas Polícias Civis e denunciados pelos Ministérios Públicos até o fim de 2024. O levantamento também apontou disparidades significativas entre os estados brasileiros, com algumas unidades da federação alcançando taxas superiores a 70% de elucidação, enquanto outras não chegam a 25%.

O delegado Alcino Ferreira Júnior participou da terceira mesa de debates, que abordou os avanços na mensuração da elucidação de homicídios e a importância da integração entre academia, sociedade civil e instituições do sistema de Justiça. Durante sua participação, o delegado destacou a Portaria MJSP nº 1.145/2026, que trata do estabelecimento do indicador nacional de elucidação de homicídios no Brasil, abordando os desafios e as estratégias para sua implantação nos estados. A discussão evidenciou a necessidade de padronização de dados, aprimoramento de metodologias e fortalecimento das estruturas investigativas para garantir maior precisão nos índices.

A participação da Polícia Civil do Acre no evento reforça o compromisso da instituição com a qualificação contínua de seus profissionais e com a busca por práticas mais eficientes no enfrentamento à criminalidade. A troca de conhecimentos com outras unidades da federação e especialistas contribui diretamente para o fortalecimento das investigações e para a promoção de uma segurança pública mais eficaz e alinhada às necessidades da sociedade.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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