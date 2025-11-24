Homem é preso por dirigir embriagado durante Operação Lei Seca em Cruzeiro do Sul

Profissional estava de sobreaviso, mas não respondeu aos chamados; Polícia Civil investiga o caso

Um médico boliviano, identificado como Humberto Fuertes Estrada, foi afastado do Hospital Regional de Eirunepé Vinícius Conrado, no interior do Amazonas, após não comparecer para realizar o parto de uma gestante de 18 anos na madrugada de sábado (22). O bebê morreu pouco depois de nascer.

Segundo informações apuradas pelo g1, a jovem deu entrada na unidade por volta das 4h, já em trabalho de parto. O médico, que estava de sobreaviso, foi acionado diversas vezes pela equipe, mas não atendeu às ligações.

Sem resposta, a direção do hospital enviou uma ambulância até a residência do profissional, mas ele não abriu a porta. A prefeitura também tentou contato, igualmente sem sucesso.

Humberto só chegou ao hospital por volta das 9h — cerca de cinco horas após a admissão da paciente. O parto foi realizado, mas o recém-nascido não resistiu. Testemunhas afirmam que o bebê aspirou fezes e restos de placenta, morrendo aproximadamente uma hora após o nascimento. O médico foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Eirunepé informou que a família da gestante está recebendo acompanhamento e assistência multiprofissional. A Polícia Civil declarou que o exame cadavérico do recém-nascido já foi solicitado e está em análise, e que testemunhas e o médico foram ouvidos como parte da investigação.

