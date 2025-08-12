Geral
Homem é preso por descumprir medidas protetivas durante Operação Shamar no Acre
Geral
Acre registra queda de 24% nas tentativas de homicídio em 2024, enquanto números sobem no país
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram redução também em lesões corporais dolosas; desempenho estadual contraria tendência nacional de aumento da violência
Enquanto o Brasil enfrenta crescimento nos índices de violência, o Acre se destaca pela redução nos casos de tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa entre 2023 e 2024. Os dados constam do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta semana, que compila estatísticas oficiais de todos os estados.
Queda significativa na violência acreana
Os números revelam:
Tentativas de homicídio: queda de 24,21% (de 347 em 2023 para 263 em 2024)
Lesões corporais dolosas: redução de 6,09% (de 1.723 para 1.618 casos)
O desempenho contrasta com a tendência nacional, onde as tentativas de homicídio aumentaram 4,96% e as lesões dolosas subiram 2,19% no mesmo período.
Entendendo os crimes
Lesão corporal dolosa: ocorre quando há intenção de ferir (física ou psicologicamente), comum em brigas e violência doméstica
Tentativa de homicídio: configura-se quando o agressor inicia ato para matar, mas não consuma o crime por fatores externos
“Essa redução é resultado de políticas integradas de segurança e maior eficiência no atendimento a conflitos”, analisa o secretário de Segurança do Acre, destacando ações como patrulhamento preventivo e mediação de conflitos.
Desafios permanecem
Apesar da melhora, especialistas alertam que:
Os números absolutos ainda são preocupantes
Violência doméstica segue como desafio
É preciso manter investimentos em inteligência policial
O Acre agora trabalha para consolidar a tendência de queda em 2025, enquanto outros estados buscam aprender com as estratégias que trouxeram esses resultados positivos em meio ao cenário nacional desfavorável.
Geral
Acre regulamenta transporte de subprodutos de origem animal
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta terça-feira, 12, a Portaria nº 382/2025, que estabelece regras para emissão da Guia de Trânsito de Subprodutos eletrônica (e-GTS) e regulamenta o transporte de subprodutos de origem animal não comestíveis ou resíduos da exploração pecuária no estado.
A medida segue normas do Ministério da Agricultura e Pecuária e define procedimentos para circulação desses produtos no território nacional, com finalidade industrial, uso técnico ou exportação para países que exigem certificação sanitária oficial.
De acordo com o Idaf, os subprodutos abrangidos pela norma incluem órgãos, tecidos ou partes de animais abatidos, resíduos como esterco e placenta, além de derivados não destinados à alimentação humana ou animal. O transporte deverá estar acompanhado da e-GTS, emitida por responsável técnico credenciado.
A portaria também dispensa a emissão da guia em casos específicos, como produtos sem risco sanitário ou submetidos a tratamento que elimine possibilidade de transmissão de doenças, e estabelece que empresas que manipulam ou comercializam esses subprodutos precisam estar cadastradas junto ao Idaf, com renovação anual.
Geral
Idoso fica ferido ao ser atropelado por motocicleta em Rio Branco
Vítima de 65 anos sofreu fraturas e corte na cabeça ao tentar atravessar a avenida
Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou o idoso Altevir José de Souza Filho, 65 anos, ferido na tarde desta segunda-feira (11), na Avenida Chico Mendes, bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Altevir seguia de bicicleta e, ao tentar atravessar a via na faixa de pedestres, foi atingido por uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLZ-3933, conduzida por Gabriel Vitor, 23 anos, que trafegava no sentido centro-bairro.
Com o impacto, o idoso sofreu laceração na coxa, fraturas no braço esquerdo e um corte na cabeça. O motociclista também teve escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permaneceram em estado estável.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, a motocicleta e a bicicleta foram removidas da pista.
