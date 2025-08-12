Homem é preso por descumprir medidas protetivas durante Operação Shamar no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), prendeu na última segunda-feira, 10, um homem com as iniciais E. A. de S., investigado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O crime ocorreu no dia 6 de agosto de 2025, quando a vítima procurou a Polícia Civil para relatar a violação da determinação judicial. Após a coleta e análise dos elementos de prova, o delegado de polícia plantonista representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi acatado pelo Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão, cumprido pelos policiais civis.

A ação integra a Operação Shamar, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), que visa intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o país.

O investigado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.