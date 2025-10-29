Brasil
Homem é preso por descumprir medida protetiva e perturbar mãe de 72 anos em Cruzeiro do Sul
Genilson Maciel, 51 anos, foi detido pela PM após chegar bêbado e fazer confusão próximo à residência da genitora, apesar de proibição judicial de se aproximar
Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (28) por descumprir medida protetiva e perturbar a tranquilidade de sua própria mãe, de 72 anos, no bairro São José, em Cruzeiro do Sul. Genilson Maciel foi detido após familiares acionarem a PM ao constatarem que ele havia chegado bêbado à residência vizinha à da genitora, iniciando uma confusão generalizada no local.
De acordo com o relato da idosa, seu filho chegou gritando, proferindo palavras de baixo calão e ofensas, perturbando o sossego de todos os moradores do local. A vítima afirmou que há muito tempo sofre com essas atitudes do filho e que possui uma medida protetiva judicial que o impede de se aproximar em até 500 metros dela – determinação que não estava sendo cumprida no momento da ocorrência.
Cronologia dos fatos:
Genilson chegou bêbado à residência ao lado da mãe
Iniciou confusão com gritos e ofensas
Familiares acionaram a PM
Equipe constatou descumprimento da medida protetiva
Homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
O caso será investigado como descumprimento de medida protetiva – crime previsto na Lei Maria da Penha – além de perturbação do sossego alheio. O agressor permanece à disposição da Justiça.
No retorno do GovCast, Deracre destaca obras de infraestrutura e faz balanço da Operação Verão
Durante o bate-papo, a presidente destacou a importância das parcerias com prefeituras e parlamentares para a execução de obras em todo o Acre
No episódio desta semana do GovCast, o podcast do governo do Acre, a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (Deracre), Sula Ximenes, foi a convidada especial e compartilhou os desafios e conquistas à frente de um dos órgãos mais estratégicos do estado. Natural de Feijó, Sula é a primeira mulher a presidir o Deracre e tem uma trajetória marcada por dedicação e resultados.
“É uma satisfação enorme. Me sinto honrada e é muito bom trabalhar com aquela equipe. São pessoas comprometidas, prontas para tudo o tempo inteiro”, afirmou Sula, ao agradecer ao governador Gladson Camelí pela confiança em sua gestão.
Durante o bate-papo, a presidente destacou a importância das parcerias com prefeituras e parlamentares para a execução de obras em todo o Acre. “Estamos aqui para cumprir as determinações do governador, que são fazer parcerias. A missão do Deracre é chegar até a população”, explicou.
Entre as principais entregas do órgão em 2025, Sula mencionou obras de grande impacto, como a Variante de Xapuri, os 17km da AC-90 e os 28km do bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. A gestora também destacou a entrada de Plácido de Castro e a expectativa para a inauguração de novas obras até o fim do ano.
Um dos momentos mais aguardados será a entrega da Ponte da Sibéria, em Xapuri: “Vai virar um ponto turístico. Estamos fazendo a urbanização, com calçadão, mirante e parquinho para as crianças. É uma superinauguração, porque a cidade merece”, contou a presidente, entusiasmada.
Outra obra de destaque é a AC-445, que liga Bujari a Porto Acre, com 38km de extensão e já em fase de sinalização. Segundo a presidente, “a estrada está pronta e a inauguração será marcada assim que a sinalização estiver concluída”.
Sula também explicou o andamento do Arco Viário de Rio Branco, que ligará o Belo Jardim à BR-364, passando pelo bairro Vila Acre. “É uma obra incrível, que vai mudar Rio Branco, tirando o trânsito pesado do centro. Já começamos os primeiros trechos, e a ponte de 326m já foi licitada”, destacou.
Durante a entrevista, Sula enfatizou o papel do Deracre nas ações em parceria com os municípios, especialmente na recuperação de ramais. Mesmo não sendo competência direta do Estado, o órgão tem apoiado as prefeituras com mais de 20 mil toneladas de massa asfáltica, 500 mil litros de combustível e 120 máquinas distribuídas nos 22 municípios.
A presidente também fez um balanço da Operação Verão 2025, que será encerrada no dia 31 de outubro. “Não tivemos um verão tradicional, por conta das chuvas, mas conseguimos alcançar nossos objetivos por meio do planejamento. Foram mais de 400 equipamentos em operação, cem pontes construídas e um grande volume de obras realizadas”, disse. Encerrando o programa, Sula Ximenes definiu o atual governo em uma palavra: “Compromisso”.
O episódio completo do GovCast pode ser assistido no canal do Governo do Acre no YouTube. O programa vai ao ar todas as semanas, ao vivo, em rede com as rádios públicas de todo o estado.
Municípios do Acre recebem novo repasse do FPM nesta quinta-feira com aumento de 13%
Terceira parcela de outubro totaliza R$ 4,7 bilhões em todo o país; recurso é vital para prefeituras manterem serviços básicos como saúde e educação
Os municípios acreanos receberão nesta quinta-feira (30) o terceiro repasse de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com um montante nacional de R$ 4,7 bilhões – valor 13% superior ao transferido no mesmo período de 2024. No Acre, cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira serão diretamente beneficiadas pelo incremento nos repasses federais.
O FPM representa uma das principais fontes de receita das prefeituras acreanas, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte que dependem fortemente das transferências constitucionais para manter serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura. O aumento de 13% em relação ao ano anterior proporciona um alívio significativo para os orçamentos municipais em um contexto de crescentes demandas por serviços públicos.
Impacto do FPM no Acre:
Sustento financeiro para prefeituras de menor porte
Manutenção de serviços básicos à população
Investimentos em saúde, educação e infraestrutura
Estabilidade orçamentária para administrações municipais
O reforço financeiro chega em momento estratégico para os municípios acreanos, que enfrentam desafios logísticos e orçamentários peculiares à região amazônica, onde a arrecadação própria é limitada e os custos de prestação de serviços são elevados.
Os estados de São Paulo e Minas Gerais liderem o ranking dos estados com maiores volumes de repasse — R$ 590,9 milhões e R$ 587,7 milhões, respectivamente —, os municípios da Região Norte continuam contando com o fundo como pilar essencial para o equilíbrio fiscal.
O Amapá, por exemplo, receberá cerca de R$ 5,7 milhões, valor dividido entre suas 16 cidades. Já no Acre, os repasses devem impulsionar o pagamento de servidores e investimentos em áreas prioritárias, como transporte e assistência social.
Municípios bloqueados ficam sem recursos
Até o dia 26 de outubro, nove cidades brasileiras estavam bloqueadas no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e, portanto, ficaram impedidas de receber o repasse do FPM.
As irregularidades estão concentradas em estados do Sul e Sudeste, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.
As cidades afetadas incluem Itapajé (CE), Serra (ES), Viana (ES), Caratinga (MG), Bom Sucesso (PR), São Francisco de Itabapoana (RJ), Campos Borges (RS), Porto Xavier (RS) e São Francisco de Paula (RS). O bloqueio ocorre, em geral, por pendências com a Receita Federal, INSS ou tribunais de contas, o que impede o repasse de verbas federais para custeio de serviços essenciais.
MPAC investiga esquema de procurações que estaria sendo usado para transações bancárias em contas de indígenas no Acre
Promotoria de Tarauacá apura suspeita de que moradores estariam fazendo transações em contas de indígenas de Jordão; servidor público é investigado
O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no uso de procurações por moradores de Tarauacá. A suspeita é de que pessoas da cidade estejam realizando transações bancárias em contas de indígenas do município de Jordão, com indícios de que as vítimas estariam sendo induzidas a assinar documentos sem compreender totalmente suas implicações.
O caso está sendo tratado pela Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá como “estelionato e outras fraudes” e foi formalizado no procedimento preparatório nº 06.2025.00000667-7, iniciado em 23 de outubro de 2025. O promotor Lucas Ferreira Bruno Iwakami, responsável pela apuração, tem como objetivo reunir informações para verificar se há uso indevido de autorizações ou algum tipo de favorecimento irregular.
Pontos principais da investigação:
Servidor público: Manoel Linhares Sombra, da prefeitura de Jordão, é investigado
Situação atual: encontra-se em licença-prêmio desde agosto
Questionamentos: MPAC quer entender funções exercidas antes do afastamento e motivos de residir em Tarauacá há quatro anos
Solicitações: promotoria requisitou histórico completo da atuação do servidor
A coleta de elementos probatórios será realizada por servidores da própria promotoria. Caso sejam confirmadas condutas irregulares, o MPAC poderá instaurar um inquérito civil ou ingressar com ação judicial contra os envolvidos.
O MPAC disponibilizou um canal de atendimento para receber denúncias e informações complementares sobre o caso. O contato deve ser realizado pelo e-mail da instituição: [email protected].
O caso expõe a vulnerabilidade de comunidades indígenas frente a possíveis esquemas de fraude financeira na região.
