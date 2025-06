Homem é preso por assaltar clientes em casas de shows de Rio Branco

O presidiário Jairton Silveira Bezerra será julgado por júri popular pelo feminicídio da ex-mulher, Paula Gomes da Costa. A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, ao emitir a sentença de pronúncia que confirma o envio do caso a julgamento popular.

Jairton é acusado de ter cometido o crime com agravantes como motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, descumprimento de medidas cautelares e, ainda, por ter matado Paula na frente da filha do casal. A Justiça manteve a prisão preventiva do réu e, segundo o Tribunal, o julgamento deve ocorrer ainda este ano, já que o processo tem prioridade.

O crime ocorreu na tarde de 27 de outubro do ano passado, na Estrada de Porto Acre, no Loteamento Juarez Távora. De acordo com as investigações, Paula foi atacada com diversas facadas pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Na ocasião, ela estava acompanhada da filha e do ex-sogro.

Jairton Silveira foi preso dias depois, em 6 de novembro, ao se apresentar na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.