Homem é preso por ameaçar a própria mãe idosa em Cruzeiro do Sul

Josinaldo, acusado de furtos e agressões, ameaçava a mãe e o neto enquanto consumia drogas; prisão foi realizada pela Polícia Militar na Avenida 25 de Agosto

Um homem identificado como Josinaldo foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul na tarde deste domingo (18), após ameaçar novamente a própria mãe, de 67 anos, na Avenida 25 de Agosto.

Segundo a vítima, Josinaldo é usuário de drogas e vinha perturbando a família desde o dia anterior, inclusive tentando arrombar a residência. A idosa relatou que o filho frequentemente furtava objetos da casa e até galinhas para vender e comprar entorpecentes.

A mulher contou ainda que, em episódios anteriores, o suspeito chegou a ameaçá-la de morte com uma faca e intimidou o neto de 15 anos, que mora com ela. Ela também relatou agressões físicas, incluindo tentativas de enforcamento para exigir dinheiro.

A guarnição da Polícia Militar localizou Josinaldo nas proximidades e deu voz de prisão, conduzindo-o à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso foi registrado.

