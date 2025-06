Homem é preso pilotando moto sem capacete e portando armas em Brasiléia

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite desta terça-feira (3), no cruzamento da Rua General Vieira de Melo com a Travessa Gonçalves Dias, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

A vítima, identificada como José Cardoso da Silva Junior, pilotava uma motocicleta Honda CG Titan 160, de cor prata, quando colidiu contra a lateral de um Toyota Yaris, também prata. O condutor do carro seguia no sentido bairro–centro e tentava acessar a Travessa Gonçalves Dias ao fazer uma conversão à esquerda. No momento da manobra, não percebeu a aproximação da moto, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, José foi lançado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, suspeita de fratura no braço esquerdo e dores na região do tórax. O motorista do carro permaneceu no local, prestou assistência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência da capital. Segundo informações médicas, seu estado de saúde é estável.

A área foi isolada pelo BPTran para os procedimentos de perícia, e, após a conclusão, os veículos foram retirados por familiares dos envolvidos. As partes entraram em acordo no local do acidente.

