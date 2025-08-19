fbpx
Homem é preso pela PRF em Cruzeiro do Sul com mandado em aberto por pensão alimentícia

4 horas atrás

Criança que estava na garupa da moto foi levada para a delegacia e entregue à avó materna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nessa segunda-feira (18), um homem com mandado de prisão em aberto durante fiscalização na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Ele estava em uma motocicleta com o filho menor de idade na garupa quando foi abordado pelos agentes.

Ao verificar a documentação, a PRF constatou que havia contra o homem uma ordem de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. O menino foi acolhido pela equipe policial e levado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficou sob os cuidados da avó materna.

Fotografia: imagem ilustrativa

Polícia Civil prende foragido condenado por roubo majorado em Tarauacá

3 horas atrás

19 de agosto de 2025

Homem se escondia na zona rural para evitar captura e foi localizado após meses de diligências

Na tarde desta terça-feira (19), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu um mandado de prisão contra R.L.F., condenado pelo crime de roubo majorado. A ordem havia sido expedida pela Comarca de Tarauacá.

Segundo o delegado José Ronério, a equipe vinha tentando capturar o investigado há meses, mas as buscas eram frustradas, já que o homem costumava se refugiar na zona rural sempre que percebia a aproximação dos policiais.

Com informações precisas sobre o paradeiro do condenado, os agentes conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. Durante a abordagem, R.L.F. afirmou que permaneceu foragido por orientação de seu defensor, que teria recomendado que não se apresentasse espontaneamente às autoridades.

Após ser detido, ele foi conduzido à Delegacia de Tarauacá para os procedimentos de praxe e colocado à disposição da Justiça.

O delegado José Ronério destacou o empenho da equipe na ação.
“Essa prisão é resultado de um trabalho contínuo e dedicado da nossa equipe, que não mediu esforços para localizar e capturar o investigado. A Polícia Civil permanece firme no compromisso de combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Tarauacá”, afirmou.

Com informações de PCAC

Polícia Civil do Acre participa do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde em Rodrigues Alves

4 horas atrás

19 de agosto de 2025

PCAC integra a Operação Contenção Verde, unindo forças para proteger a Amazônia e as comunidades que dela dependem. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, nesta terça-feira, 19, do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde, realizada no Estádio Municipal de Rodrigues Alves. A ação preventiva e ostensiva tem como foco o combate a crimes ambientais, especialmente o desmatamento, por meio de fiscalização terrestre e aérea.

De acordo com informações do governo do Estado, a operação é uma iniciativa contínua que busca garantir um futuro mais verde para o Acre, preservando a floresta amazônica e as comunidades que dela dependem. A 4ª fase da Contenção Verde reforça o monitoramento da região, com o uso de tecnologias que permitem rastrear e coibir atividades ilegais.

O delegado Marcilio Laurentino, que representou a Polícia Civil do Acre durante a solenidade de lançamento, destacou a importância da integração das forças de segurança e órgãos ambientais para a proteção da Amazônia.

A Polícia Civil atua lado a lado com órgãos ambientais na defesa da floresta e no enfrentamento a atividades ilegais. Foto: cedida

“A Polícia Civil atua de forma firme no enfrentamento aos crimes ambientais e compreende que o combate ao desmatamento ilegal exige não apenas fiscalização, mas também integração entre as instituições. Nossa presença nesta operação reforça o compromisso da PCAC com a preservação da floresta e a defesa das comunidades que dela dependem”, afirmou o delegado.

Tanízio Sá cobra melhorias na saúde, transporte aéreo e apoio ao esporte no Acre

7 horas atrás

19 de agosto de 2025

O deputado Tanízio Sá (MDB), líder do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), usou a tribuna para destacar problemas enfrentados pela população acreana, especialmente nas áreas da saúde, transporte e esporte. Ele relatou a situação precária de hospitais do interior, como o de Santa Rosa, que há mais de quatro anos enfrenta dificuldades para atender pacientes, devido à falta de equipamentos modernos e de profissionais. Segundo o parlamentar, famílias chegam a enfrentar constrangimentos e longas esperas em busca de atendimento médico adequado.

Tanízio também criticou a ausência de soluções para a contratação de médicos e denunciou a sobrecarga nos atendimentos, citando casos de pacientes em situação grave. Para ele, a população do interior não pode continuar sendo penalizada. “É inaceitável que as pessoas tenham que passar por tanto sofrimento para conseguir atendimento. A saúde é um direito básico que precisa ser garantido”, declarou.

Outro ponto abordado foi o transporte aéreo no estado. O deputado cobrou uma intervenção mais firme do governo e das empresas aéreas para aumentar a oferta de voos, alegando que os horários disponíveis não suprem a demanda dos acreanos. Ele ressaltou que chegou a discutir o tema em Brasília e pediu que o governador interceda diretamente junto às companhias para resolver o problema. “Os acreanos não podem continuar reféns de horários escassos e passagens caras. Precisamos de alternativas para que o povo tenha acesso digno ao transporte aéreo”, afirmou.

Na mesma linha, o parlamentar destacou reuniões realizadas em Brasília sobre o repasse de recursos para o esporte acreano. Ele citou a conquista de cerca de R$ 2 milhões para a Federação de Futebol do Acre, recurso que, segundo ele, deve ser aplicado na melhoria da estrutura esportiva do estado. Tanízio fez questão de reconhecer a importância da união da bancada federal nesse pleito. “Esses recursos são fundamentais para fortalecer o nosso futebol e oferecer melhores condições para atletas e torcedores. É uma conquista que não é minha, mas de todo o Acre”, ressaltou.

Por fim, o líder do MDB enfatizou que continuará defendendo as pautas que impactam diretamente a vida da população acreana, reforçando a necessidade de investimentos urgentes na saúde e na infraestrutura do estado, além da valorização do esporte como instrumento de inclusão social.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale

