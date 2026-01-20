Conecte-se conosco

Homem é preso em Xapuri após denúncia anônima por cárcere privado e tortura contra companheira

Publicado

4 horas atrás

em

 

Vítima era mantida sob agressões físicas e psicológicas há cerca de três anos em área isolada da zona rural; suspeito foi autuado em flagrante pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Xapuri prendeu em flagrante um homem acusado de manter a própria companheira em cárcere privado e submetê-la a torturas físicas e psicológicas por aproximadamente três anos. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima chegar ao conhecimento dos investigadores do município.

Segundo as informações apuradas, o casal vivia na zona rural de Xapuri, em uma localidade isolada e sem vizinhos próximos, o que dificultava qualquer tentativa da vítima de pedir ajuda ou acionar as autoridades. A denúncia foi formalmente recebida pela Polícia Civil nesta segunda-feira, permitindo a rápida atuação da equipe.

Diante da gravidade dos fatos, os investigadores, acompanhados do delegado Luccas Vianna, iniciaram diligências imediatas e se deslocaram até a residência da mãe da vítima, na zona urbana do município, onde localizaram o casal.

Durante o atendimento, a vítima relatou uma série de abusos sofridos ao longo dos anos, incluindo agressões físicas, violência psicológica e ameaças constantes. Com base nos depoimentos e nas provas colhidas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, ameaça e tortura continuada. Conforme a autoridade policial, por se tratar de crime permanente, a prisão em flagrante foi legalmente fundamentada.

A Polícia Civil do Acre reforça a importância das denúncias, inclusive de forma anônima, no enfrentamento à violência doméstica, e destaca que casos dessa natureza serão rigorosamente investigados, com os responsáveis sendo responsabilizados conforme a lei.

Extra

Chuvas intensas derrubam ponte em ramal de Epitaciolândia

Publicado

58 minutos atrás

em

20 de janeiro de 2026

Por

Estrutura no Ramal da Torre não resistiu à força da água; município mobiliza equipe para restabelecer a trafegabilidade

As fortes chuvas registradas na regional do Alto Acre continuam causando prejuízos e transtornos nesta terça-feira (20). Em Epitaciolândia, o grande volume de água elevou o nível dos igarapés e provocou a queda de uma ponte localizada no Ramal da Torre, a cerca de 29 quilômetros da zona urbana do município.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a estrutura não resistiu à força da correnteza e acabou sendo praticamente arrastada pela água. O incidente comprometeu o acesso de moradores da região, que dependem do ramal para deslocamento e escoamento da produção.

Uma moradora registrou a situação em vídeo e encaminhou as imagens à administração municipal. Segundo informações preliminares, a Prefeitura de Epitaciolândia já estaria organizando uma equipe para se deslocar até o local e adotar providências emergenciais, com o objetivo de restaurar a ponte e garantir o retorno da trafegabilidade o mais rápido possível.

Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) apontam que foram registrados 43,2 milímetros de chuva até as 13h, no horário local. A previsão meteorológica indica que o tempo deve permanecer instável nos próximos dias. A aproximação de uma fraca onda polar, aliada à entrada de pulsos úmidos vindos do oceano Atlântico, deve manter a ocorrência de chuvas intensas no Acre pelo menos até sexta-feira, dia 23 de janeiro.

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO

Publicado

17 horas atrás

em

19 de janeiro de 2026

Por

 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025 

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 13/01/2026.

Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2026 no site www.comprasnet.gov.br.

Abertura das Propostas: 04/02/2026, às 09h30 (Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.

Objeto: Pregão Eletrônico – Aquisição de Material de expediente e suprimentos de informática.

Brasiléia/AC, 19 de janeiro de 2026.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

Extra

Bocalom anuncia pré-candidatura ao Governo do Acre e diz que decisão ficará nas mãos da população

Publicado

1 dia atrás

em

19 de janeiro de 2026

Por

Prefeito de Rio Branco afirma que projeto “produzir para empregar” é a base de sua trajetória política e admite recuar da disputa se cenário não for favorável

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao Governo do Acre nesta segunda-feira (19), durante coletiva de imprensa realizada no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), na Avenida Ceará, bairro Dom Giocondo. O evento reuniu autoridades, empresários, secretários municipais e apoiadores políticos.

Ao abrir a coletiva, Bocalom agradeceu a presença do público e explicou que a decisão de tornar pública a pré-candidatura ocorre após constantes questionamentos desde sua reeleição à Prefeitura de Rio Branco, em 2024, ainda no primeiro turno. O prefeito relembrou disputas eleitorais passadas e afirmou que, apesar das derrotas, sempre manteve um projeto político claro voltado ao desenvolvimento econômico.

Segundo ele, o eixo central de sua proposta é o modelo “produzir para empregar”, que, de acordo com Bocalom, já foi aplicado com sucesso em Acrelândia. O prefeito citou o crescimento do comércio ligado ao agronegócio no município como exemplo de geração de emprego e renda.

O anúncio oficial foi feito durante o momento mais marcante da coletiva, quando Bocalom confirmou que coloca seu nome à disposição da sociedade acreana. Ele afirmou que a pré-candidatura será avaliada até o início de abril, período em que o cenário político deve se consolidar. Emocionado, o prefeito disse acreditar que o anúncio altera o tabuleiro político do estado.

Apesar da disposição para a disputa, Bocalom ressaltou que poderá recuar caso as avaliações não sejam favoráveis. Segundo ele, a prioridade segue sendo a gestão da capital, onde ainda restam três anos de mandato. O prefeito destacou que continuará trabalhando e pediu apoio dos aliados para fortalecer o projeto político.

Durante a coletiva, Bocalom defendeu o avanço econômico do Acre e comparou o estado a Rondônia, apontando diferenças no nível de desenvolvimento e geração de empregos. Para ele, o potencial produtivo acreano precisa ser melhor explorado para reduzir a dependência de programas sociais.

O prefeito também comentou sobre outros nomes cotados para a disputa ao governo, como a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick, afirmando que a pluralidade de candidaturas faz parte do processo democrático. Ele ainda fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando afinidades com o modelo de gestão voltado à produção.

A pré-candidatura recebeu apoio público de aliados. O vereador Antônio Moraes (PL) afirmou que Bocalom reúne condições para governar o estado por dois mandatos. Já o vice-prefeito Alysson Bestene (PP) destacou a determinação e a trajetória política do prefeito, reafirmando apoio ao projeto.

Com o anúncio, Tião Bocalom passa a integrar oficialmente o cenário pré-eleitoral do Acre, deixando claro que a decisão final sobre sua candidatura ficará a cargo da avaliação popular nos próximos meses.

