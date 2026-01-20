Homem é preso em Xapuri após denúncia anônima por cárcere privado e tortura contra companheira

Vítima era mantida sob agressões físicas e psicológicas há cerca de três anos em área isolada da zona rural; suspeito foi autuado em flagrante pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Xapuri prendeu em flagrante um homem acusado de manter a própria companheira em cárcere privado e submetê-la a torturas físicas e psicológicas por aproximadamente três anos. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima chegar ao conhecimento dos investigadores do município.

Segundo as informações apuradas, o casal vivia na zona rural de Xapuri, em uma localidade isolada e sem vizinhos próximos, o que dificultava qualquer tentativa da vítima de pedir ajuda ou acionar as autoridades. A denúncia foi formalmente recebida pela Polícia Civil nesta segunda-feira, permitindo a rápida atuação da equipe.

Diante da gravidade dos fatos, os investigadores, acompanhados do delegado Luccas Vianna, iniciaram diligências imediatas e se deslocaram até a residência da mãe da vítima, na zona urbana do município, onde localizaram o casal.

Durante o atendimento, a vítima relatou uma série de abusos sofridos ao longo dos anos, incluindo agressões físicas, violência psicológica e ameaças constantes. Com base nos depoimentos e nas provas colhidas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, ameaça e tortura continuada. Conforme a autoridade policial, por se tratar de crime permanente, a prisão em flagrante foi legalmente fundamentada.

A Polícia Civil do Acre reforça a importância das denúncias, inclusive de forma anônima, no enfrentamento à violência doméstica, e destaca que casos dessa natureza serão rigorosamente investigados, com os responsáveis sendo responsabilizados conforme a lei.

