Homem é preso em Senador Guiomard conduzindo moto roubada

O delegado Rêmullo Diniz, que participou ativamente da operação policial, destacou o empenho da equipe e a importância da ação para a elucidação do crime e a segurança da comunidade.
“Essa operação é fruto de um trabalho investigativo intenso da nossa equipe, com o apoio do DPCI e do Gefron, que possibilitou identificar e capturar os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil tem atuado de forma firme para garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes e que a população do Bujari e região tenha a sensação de justiça e segurança restabelecida”, afirmou o delegado Rêmullo Diniz.
As investigações continuam para apurar se há outros envolvidos no caso e a motivação do crime.
