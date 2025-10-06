Homem é preso em Senador Guiomard conduzindo moto roubada

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada e o condutor preso por receptação durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na tarde da última quinta-feira (2), no km 89 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre.

A abordagem ocorreu por volta das 13h, quando os policiais pararam uma Honda/CG 125 Titan, com placa aparente de Ji-Paraná (RO). Durante a inspeção veicular, a equipe identificou indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo.

Após consulta aos sistemas, foi constatado que se tratava, na verdade, de uma Honda/CG 150 Titan KS, que possuía registro de roubo/furto.

O condutor relatou que estava com a motocicleta havia cerca de quatro meses e afirmou tê-la adquirido por meio de troca com outra moto, sem apresentar documentos ou informações sobre o antigo proprietário.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram adotadas as providências cabíveis com base nos artigos 180 e 311 do Código Penal, que tratam de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Com informações da PRF/AC

