Homem é preso em Porto Acre com moto de luxo roubada em Rio Branco
Suspeito circulava pela cidade exibindo veículo sem placas e acabou autuado por receptação
Um homem de 29 anos foi preso na noite de quarta-feira (24) em Porto Acre, após ser flagrado circulando com uma motocicleta de luxo roubada. O veículo, que estava sem placas, havia sido levado em um assalto em Rio Branco no mês de agosto.
Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, moradores denunciaram que o suspeito estaria chamando atenção ao desfilar com a moto e até chegou a afirmar que havia adquirido o veículo recentemente.
Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias: primeiro disse que não havia feito o emplacamento por falta de tempo e depois alegou que a motocicleta pertencia a um amigo.
Após consulta ao número do chassi, a guarnição confirmou que se tratava de um veículo roubado. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde foi autuado por receptação.
O nome do acusado não foi divulgado pela polícia, em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade.
Sena Madureira registra segundo grave acidente em menos de 24h
Dois jovens ficam gravemente feridos após colisão de moto com carro estacionado na Avenida Brasil; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco
Na madrugada desta quinta-feira (25), Sena Madureira voltou a registrar um grave acidente de trânsito, poucas horas depois da tragédia que vitimou dois jovens no centro da cidade.
Desta vez, o caso ocorreu na Avenida Brasil, na ladeira do Aníbal, quando dois jovens que estavam em uma motocicleta colidiram violentamente contra a traseira de um carro estacionado.
Com o impacto, ambos ficaram gravemente feridos, apresentando fraturas nos braços e múltiplas lesões pelo corpo. Eles foram socorridos e levados ao Hospital João Câncio Fernandes, mas devido à gravidade, um dos rapazes precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o fechamento desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas pelas autoridades.
Operação ‘Sentinela’ combate entrada de ilícitos em presídio do Acre e prende duas pessoas e apreende drogas
Acre (PCAC) e o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 24, a Operação Sentinela, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e impedir a entrada de materiais ilícitos no sistema prisional acreano.
A ação, que teve início às 7h, foi realizada simultaneamente em Rio Branco, Bujari e na unidade prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), considerada a maior do estado.
Coordenada pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DEIC) e do IAPEN, a operação é fruto de uma investigação iniciada em julho deste ano. As autoridades identificaram pessoas envolvidas no envio de entorpecentes, celulares e cartões de memória para dentro do presídio.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um deles dentro da própria unidade prisional e outro em endereço externo. Além disso, sete mandados de busca e apreensão foram executados.
Equipes compostas por cerca de 50 agentes, entre policiais civis e penais, realizaram revistas minuciosas em diversos pavilhões da FOC, onde foram encontrados celulares, drogas e cartões de memória. O material apreendido será apresentado oficialmente pelas autoridades nos próximos dias.
A ação foi coordenada pelos delegados Saulo Macedo (DENARC), Pedro Buzolin (DEIC) e pelo diretor-presidente do IAPEN, Marcos Frank, reforçando a integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado dentro e fora das unidades prisionais.
“Essa operação é um passo importante na nossa estratégia de enfrentamento ao crime organizado que atua dentro dos presídios. Vamos continuar firmes nesse trabalho”, afirmou o delegado Saulo Macedo.
para o diretor-presidente do Iapen, Marcos Frank, o sistema prisional é um espaço que deve garantir disciplina e segurança, por isso não vamos tolerar tentativas de entrada de ilícitos nas unidades. “Essa operação demonstra o compromisso do Iapen, que junto com a Polícia Civil, fortalecer a fiscalização e coibir práticas criminosas que tentam desestabilizar o ambiente prisional. É importante ressaltar que nenhum policial penal ou servidor do sistema está sendo investigado no âmbito desta ação. Continuaremos vigilantes e atuando de forma integrada para preservar a ordem e proteger a sociedade”, informou.
A Operação Sentinela segue em andamento, e novas ações não estão descartadas, conforme o avanço das investigações.
Fonte: PCAC
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Cruzeiro do Sul
Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção da Criança e do Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, cumpriu um mandado de prisão no bairro Cohab.
O alvo da ação foi F.F.S., detido por descumprimento de medida protetiva de urgência. O acusado possui uma extensa ficha criminal, incluindo registros por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, violação de domicílio, ameaça, furto, entre outros delitos.
Após ser localizado e preso pela equipe policial, F.F.S. foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele deverá passar por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
O delegado responsável pela ação, Dr. Vinícios Almeida, destacou a importância do cumprimento das medidas legais como forma de proteção às vítimas e de responsabilização dos agressores.
“A Polícia Civil tem atuado de forma firme e constante na defesa das vítimas de violência doméstica e no cumprimento das medidas protetivas. Esse caso demonstra que o descumprimento da ordem judicial não será tolerado e que o trabalho da polícia é garantir a efetividade da lei e a segurança de quem mais precisa de proteção”, afirmou.
Fonte: PCAC
