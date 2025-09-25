Homem é preso em Porto Acre com moto de luxo roubada em Rio Branco

Suspeito circulava pela cidade exibindo veículo sem placas e acabou autuado por receptação

Um homem de 29 anos foi preso na noite de quarta-feira (24) em Porto Acre, após ser flagrado circulando com uma motocicleta de luxo roubada. O veículo, que estava sem placas, havia sido levado em um assalto em Rio Branco no mês de agosto.

Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, moradores denunciaram que o suspeito estaria chamando atenção ao desfilar com a moto e até chegou a afirmar que havia adquirido o veículo recentemente.

Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias: primeiro disse que não havia feito o emplacamento por falta de tempo e depois alegou que a motocicleta pertencia a um amigo.

Após consulta ao número do chassi, a guarnição confirmou que se tratava de um veículo roubado. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde foi autuado por receptação.

O nome do acusado não foi divulgado pela polícia, em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários