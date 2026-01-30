Homem é preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e droga em Cruzeiro do Sul

Condutor trafegava na contramão e foi flagrado com cocaína durante abordagem da Polícia Militar

Um homem de 26 anos, identificado como Moacir, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, pelos crimes de dirigir sob influência de substância psicoativa, transitar na contramão em via de sentido único e portar entorpecente.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na região do cais do município. Os policiais se depararam com dois homens trafegando em uma motocicleta pela contramão, momento em que foi dada ordem de parada ao condutor.

Durante a abordagem, Moacir informou que retornava para um bar localizado no ponto conhecido como “Palha de Arroz”. Os militares constataram que ele apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados e fala arrastada. Na revista pessoal, a guarnição encontrou uma trouxinha de cocaína em posse do suspeito.

Segundo a PM, o homem admitiu ter ingerido duas garrafas de cerveja do tipo “litrão” e relatou que havia comprado duas porções de cocaína, tendo feito uso de uma delas pouco antes da abordagem policial. Moacir também se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da Justiça.

