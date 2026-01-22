Geral
Homem é preso em flagrante por agredir esposa e tentar atacar mãe em Cruzeiro do Sul
Evangean, 41 anos, já possuía histórico de violência doméstica e teria ateado fogo na casa da sogra
No bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, Evangean, 41 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (21), após agredir a esposa e tentar agredir sua própria mãe. O homem já possuía histórico de prisões por violência doméstica, incluindo um episódio em que teria ateado fogo na residência da sogra.
De acordo com a vítima, o agressor consumia bebida alcoólica desde a manhã e fazia uso de cocaína, apresentando comportamento exaltado e agressivo. Ela relatou que sofreu dois tapas no rosto e que sua mãe, idosa, também foi empurrada. Além disso, Evangean causou desordem na casa, quebrando diversos objetos.
Vizinhos confirmaram que o homem já havia sido preso anteriormente por agressão e pelo incêndio na residência da sogra.
Evangean recebeu voz de prisão por violência doméstica e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Médicas são presas em Rondônia suspeitas de sequestro e tortura de cidadã boliviana
Priscila Romão e Nágila Duran foram capturadas após tentarem fugir para a Bolívia; outros envolvidos podem ser presos
As médicas Priscila Romão e Nágila Duran foram presas em Rondônia sob suspeita de envolvimento em crimes de sequestro, tortura e cárcere privado contra uma cidadã boliviana, em Guajará-Mirim, município localizado na fronteira com a Bolívia.
Segundo o delegado da Polícia Federal Francisco Ney, a vítima foi atraída ao Brasil com a promessa de receber um presente destinado ao filho. Ao chegar ao porto oficial da cidade, ela teria sido levada pelas suspeitas para um local isolado na zona rural do município, onde os crimes teriam ocorrido.
Uma das médicas foi presa em Porto Velho, enquanto a outra se apresentou voluntariamente à polícia. Ambas foram encaminhadas ao sistema penitenciário. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho, com base nas provas reunidas durante as investigações.
De acordo com a PF, após a deflagração da operação em 14 de janeiro, as suspeitas fugiram para a Bolívia, mas foram capturadas no último domingo (18), após diligências contínuas. A corporação informou que outros envolvidos no caso ainda podem ser presos e que as investigações seguem em andamento para esclarecer todos os fatos.
Em nota, a Polícia Federal de Guajará-Mirim destacou que, em caso de condenação, as penas para os crimes investigados podem ultrapassar dez anos de reclusão.
Estudante do Acre alcança 960 na redação do Enem e reforça preparo das escolas públicas para o exame
Conquistar 960 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, por si só, um feito expressivo. Em 2026, esse resultado ganha ainda mais significado diante das mudanças implementadas pelo Ministério da Educação (MEC) nos critérios de avaliação da redação, que tornaram a prova mais rigorosa e exigente.
No Acre, resultados como o de Allesson de Souza Araújo, aluno da Escola Cívico-Militar Aldaci Simões, em Senador Guiomard, mostra que a escola pública está preparada para formar estudantes competitivos e bem preparados para o acesso ao ensino superior.
Allesson tem um objetivo claro: cursar medicina, preferencialmente na Universidade Federal do Acre (Ufac). Para isso, disciplina, organização e o uso consciente dos recursos disponíveis foram decisivos ao longo de sua trajetória.
“Desde o momento em que decidi que queria fazer a faculdade dos meus sonhos, passei a me dedicar a fundo. A escola foi essencial nessa jornada, assim como os professores e os amigos. A gente criou grupos para manter o foco, mesmo sendo um ano cheio de desafios”, relata o estudante.
Segundo ele, a principal dificuldade foi conciliar os estudos com a vida pessoal e os momentos de lazer. Ainda assim, a constância fez a diferença. “Não é sobre se matar de estudar, mas saber equilibrar e aproveitar o que a escola oferece”, destaca.
Uso do Pré-Enem Legal
Entre os recursos que contribuíram para o bom desempenho, Allesson aponta o Pré-Enem Legal, programa do governo do Estado que oferece aulas presenciais e conteúdos online gratuitos. “O Pré-Enem Legal pavimentou o caminho que eu queria seguir. As aulas no YouTube, os professores que vieram à escola e, especialmente, o apoio na redação fizeram muita diferença”, afirma.
O estudante também destaca o trabalho desenvolvido na própria escola, especialmente nas aulas de língua Portuguesa. “Meu professor, Maicon, é excelente. Desde o início do ano, ele trabalhou com a gente redações bem estruturadas, concisas. Foi graças a ele e às aulas de redação que consegui esse resultado”, reforça.
O desempenho de Allesson ocorre em um contexto de mudanças importantes na avaliação da redação do Enem. Entre as principais atualizações está a proibição do chamado “repertório de bolso”, caracterizado por citações genéricas, decoradas e sem relação direta com o tema.
Apostar na escola pública
Para a família, a conquista é motivo de orgulho. “Ele sempre foi dedicado. Muitas vezes deixou de sair para ficar estudando, fazendo redação. A gente sempre apoiou, incentivou e acreditou na escola pública”, afirma o pai, Alex Araújo, que também é professor. “Nós apostamos na escola pública e tivemos resultado”, declarou.
A gestão da Escola Cívico-Militar Aldaci Simões também avalia o desempenho como reflexo de um trabalho contínuo. Segundo o gestor Alzimiro Monte, a escola costuma registrar, todos os anos, notas expressivas no Enem. “Temos alunos com 900, 920, 940 e agora 960. Muitos ingressam na Ufac e em instituições particulares”, afirma.
Além do Pré-Enem Legal, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), tem ampliado os investimentos principalmente em em tecnologia e acesso. Desde 2023, foram entregues mais de 50 mil tablets para estudantes da rede pública.
Nesse mesmo período, foram instalados 80 laboratórios de informática, cada um equipado com 20 computadores, totalizando 1.600 terminais para o ensino tecnológico. Desde 2018, cerca de 6 mil computadores foram adquiridos para atender unidades de ensino e administrativas, além de mais 4 mil equipamentos destinados à administração escolar.
Em 2025, o estado alcançou a meta de conectar 100% das 184 escolas estaduais urbanas à internet. E, conforme o relatório do governo federal, o Acre apresentou a maior evolução no número de escolas do ensino básico conectadas da Região Norte.
‘Educação é uma arma para ajudar o coletivo’
Para Allesson, a educação é o principal instrumento de transformação. “A educação quebra barreiras. Ela mostra que o mundo não é fechado. É uma arma para se edificar e ajudar o coletivo”, resume.
Aos estudantes que estão se preparando para o Enem, o jovem deixa um recado direto: “Valorize o que a escola oferece. Use os recursos disponíveis, concilie estudo e vida pessoal e não desista do seu sonho. A escola pública não é um obstáculo. Ela pode ser o caminho”, concluiu, emocionado.
PRF prende homem com mandado por tráfico de drogas durante fiscalização na BR-364
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (21), um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A abordagem ocorreu durante um comando de fiscalização estática no quilômetro 115 da BR-364, em Rio Branco.
De acordo com a PRF, a equipe deu ordem de parada a um veículo Ford Fiesta, de cor branca, para fiscalização de trânsito. Durante a checagem nos sistemas informatizados, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em desfavor do condutor. O mandado possui validade até o ano de 2045.
Após a confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
Ainda segundo a PRF, o veículo e os pertences do detido foram entregues a um condutor habilitado indicado por ele no local da abordagem.
