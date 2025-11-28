Homem é preso em flagrante após furtar celular dentro do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul

O município de Brasiléia irá receber, no próximo dia 5, uma das edições mais aguardadas do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov). O evento contará com a presença do coronel André Batista, referência nacional em operações especiais e em gestão de equipes sob situações extremas.

Reconhecido por sua trajetória no BOPE do Rio de Janeiro, onde atuou por anos em operações de alta complexidade, André Batista é também coautor do livro “Elite da Tropa”, que inspirou o filme sucesso de público em todo o país, Tropa de Elite, no qual foi representado pelo personagem Matias. Sua experiência no comando de equipes em cenários críticos transformou-se em estudos, metodologia e treinamentos voltados ao desenvolvimento de líderes capazes de tomar decisões assertivas mesmo sob forte pressão.

Em Brasiléia, o coronel ministrará a palestra “Liderança: Ações sob Pressão”, onde irá compartilhar técnicas, vivências reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes, seja no setor público, privado ou no dia a dia das comunidades.

Segundo o coronel André Batista, a expectativa para o encontro é extremamente positiva. “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial, e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasiléia e viver essa troca”, declarou.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, destaca que a presença do coronel reforça o compromisso do Estado em oferecer formação de qualidade para gestores, servidores e cidadãos interessados em aperfeiçoar suas habilidades de liderança. “Essa é uma oportunidade única de ouvir alguém que viveu, na prática, a liderança em seu nível mais intenso. Nosso objetivo é inspirar, preparar e fortalecer líderes em todas as áreas”, afirma o secretário Luiz Calixto.

O programa Desperte a Liderança que Existe em Você vem sendo ampliado pelo governo, levando conteúdo motivacional, técnicas de gestão e histórias inspiradoras para diversos municípios do Acre. A edição em Brasiléia promete casa cheia e grande engajamento do público local.

Relacionado

Comentários