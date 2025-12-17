Conecte-se conosco

Homem é preso em flagrante ao tentar retirar motocicleta comprada com financiamento fraudulento em Rio Branco

Publicado

33 minutos atrás

em

Suspeito usou documentos falsos de médica e foi detido no momento da entrega do veículo

Humberto Messias da Silva Roque, de 24 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, 16, ao tentar retirar uma motocicleta adquirida por meio de financiamento fraudulento, em Rio Branco. A prisão ocorreu após o sistema da instituição financeira identificar irregularidades na operação e acionar as autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Civil, criminosos utilizaram documentos e assinaturas falsificadas de uma médica ginecologista da capital para realizar a compra da motocicleta de forma eletrônica. Embora o financiamento tenha sido inicialmente aprovado, a fraude foi detectada antes que qualquer prejuízo financeiro fosse efetivado.

O suspeito foi abordado dentro da loja no momento em que o veículo seria entregue. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, procurações e outros materiais que indicam a possível atuação de uma organização criminosa especializada nesse tipo de golpe.

Segundo o delegado Rêmulo Diniz, fraudes dessa natureza costumam se intensificar em períodos festivos, o que reforça a necessidade de maior cautela em negociações e operações de financiamento.

O financiamento foi cancelado imediatamente para evitar danos à vítima. As investigações continuam e devem se estender para outro estado, já que há indícios de que o esquema criminoso possua ramificações fora do Acre.

Julgamento por feminicídio de gerente comercial é marcado para março de 2026 em Rio Branco

Publicado

29 segundos atrás

em

17 de dezembro de 2025

Por

Réu é acusado de matar a ex-mulher a facadas diante da filha de 7 anos; crime ocorreu em novembro de 2024

O cartório da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco marcou para o dia 9 de março de 2026 o julgamento, pelo Tribunal do Júri, do gerente comercial Jairton Ferreira Bezerra, de 45 anos. Ele é acusado de matar a facadas a ex-mulher, Paula Gomes da Costa, e responderá por feminicídio, com os agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de o crime ter ocorrido na presença da filha do casal, de 7 anos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), o crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2024. Na ocasião, Paula caminhava pela estrada de Porto Acre, na região do bairro Alto Alegre, em Rio Branco, acompanhada do ex-sogro e da filha, quando foi surpreendida pela chegada de Jairton, de quem estava separada havia algum tempo.

Ainda segundo a acusação, o homem desceu do veículo, proferiu palavrões e, de forma inesperada, passou a golpear a vítima com uma faca. Paula foi atingida por mais de dez facadas, diante da filha e do pai do acusado, que ainda tentou intervir para evitar o crime. A vítima morreu no local, antes da chegada de socorro médico.

Após o assassinato, Jairton pegou a filha do casal e fugiu. Depois de deixá-la com parentes, ele desapareceu e permaneceu foragido por vários dias. Ao se apresentar na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), já havia contra ele um mandado de prisão preventiva. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao presídio, onde permanece custodiado.

Denunciado pelo MPAC, o réu passou por audiência de instrução e julgamento em julho, quando foi pronunciado a responder perante o Tribunal do Júri pelo crime de feminicídio. A defesa chegou a apresentar recurso para desclassificar o crime para homicídio, com o objetivo de reduzir a pena, mas os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantiveram a decisão.

Em caso de condenação por feminicídio, a pena prevista em lei varia de 20 a 40 anos de reclusão.

Ieptec altera cronograma de processo seletivo para bolsistas

Publicado

14 minutos atrás

em

17 de dezembro de 2025

Por

Foto: ASCOM/IEPTEC

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) anunciou, na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE), alterações no cronograma do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para profissionais bolsistas não docentes, que atuarão na área administrativa da instituição.

De acordo com o novo calendário, as inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 21 de dezembro, exclusivamente por meio do site oficial do processo seletivo do Ieptec.

Novas datas do cronograma

A análise das condições de elegibilidade das inscrições será divulgada no dia 5 de janeiro de 2026, data em que também será aberto o prazo para interposição de recursos pelos candidatos.

Já a resposta aos recursos das inscrições e a divulgação do resultado da análise curricular estão previstas para o dia 12 de janeiro de 2026, quando também terá início o prazo para contestação do resultado curricular.

A resposta final aos recursos, juntamente com a divulgação do resultado definitivo da análise curricular, ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2026. Na mesma data, será publicado o resultado final e a homologação do processo seletivo.

O processo seletivo segue os critérios e normas estabelecidos pela legislação estadual e por portarias que regulamentam a atuação de bolsistas no âmbito do Ieptec.

Outras informações, incluindo editais, comunicados e eventuais atualizações, estão disponíveis no site oficial do instituto.

Dois jovens são sequestrados, agredidos e esfaqueados em suposta disputa de facções no Segundo Distrito de Rio Branco

Publicado

15 horas atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Vítimas buscaram recuperar bicicleta roubada e foram levadas a uma mata, onde sofreram tentativa de homicídio; estado de saúde é estável

As vítimas relataram que foram confundidos com membros de facção rival, e por esse motivo quase perderam a vida. Foto: captada 

Dois jovens, Paulo Henrique Silva Batista, 20 anos, e Alisson Pereira da Silva, 23, foram sequestrados, agredidos e vítimas de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (16) no Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco. Eles foram levados para uma área de mata, onde Paulo Henrique levou sete facadas nas costas e Alisson também foi agredido. Ambos conseguiram fugir e foram socorridos por moradores.

Segundo a polícia, o crime ocorreu após Paulo Henrique ter sua bicicleta roubada por integrantes do Comando Vermelho pela manhã. À tarde, os dois voltaram ao local na tentativa de recuperar o bem, mas foram rendidos por ao menos cinco homens, que roubaram a motocicleta em que estavam e os sequestraram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado, duas ambulâncias incluindo a de suporte avançado foram enviadas para socorrer as vítimas. Foto: captada 

As vítimas, que moram no bairro Belo Jardim – área de influência do Bonde dos 13 – foram atacadas em região dominada pelo CV. A investigação avalia se o crime tem ligação com a disputa entre facções, ainda que não haja indícios de envolvimento dos jovens com o crime organizado. Eles passam bem e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Paulo Henrique teria chamado um amigo identificado por, Alisson Pereira da Silva, de 23 anos, para tentar recuperar a bicicleta. Foto: captada 

