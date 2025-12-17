Homem é preso em flagrante ao tentar retirar motocicleta comprada com financiamento fraudulento em Rio Branco

Réu é acusado de matar a ex-mulher a facadas diante da filha de 7 anos; crime ocorreu em novembro de 2024

O cartório da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco marcou para o dia 9 de março de 2026 o julgamento, pelo Tribunal do Júri, do gerente comercial Jairton Ferreira Bezerra, de 45 anos. Ele é acusado de matar a facadas a ex-mulher, Paula Gomes da Costa, e responderá por feminicídio, com os agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de o crime ter ocorrido na presença da filha do casal, de 7 anos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), o crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2024. Na ocasião, Paula caminhava pela estrada de Porto Acre, na região do bairro Alto Alegre, em Rio Branco, acompanhada do ex-sogro e da filha, quando foi surpreendida pela chegada de Jairton, de quem estava separada havia algum tempo.

Ainda segundo a acusação, o homem desceu do veículo, proferiu palavrões e, de forma inesperada, passou a golpear a vítima com uma faca. Paula foi atingida por mais de dez facadas, diante da filha e do pai do acusado, que ainda tentou intervir para evitar o crime. A vítima morreu no local, antes da chegada de socorro médico.

Após o assassinato, Jairton pegou a filha do casal e fugiu. Depois de deixá-la com parentes, ele desapareceu e permaneceu foragido por vários dias. Ao se apresentar na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), já havia contra ele um mandado de prisão preventiva. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao presídio, onde permanece custodiado.

Denunciado pelo MPAC, o réu passou por audiência de instrução e julgamento em julho, quando foi pronunciado a responder perante o Tribunal do Júri pelo crime de feminicídio. A defesa chegou a apresentar recurso para desclassificar o crime para homicídio, com o objetivo de reduzir a pena, mas os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantiveram a decisão.

Em caso de condenação por feminicídio, a pena prevista em lei varia de 20 a 40 anos de reclusão.

