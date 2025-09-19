Homem é preso em Cruzeiro do Sul após romper tornozeleira e voltar a cometer furtos

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta sexta-feira (19), em Cruzeiro do Sul, um homem identificado pelas iniciais I.P.F., condenado por crimes patrimoniais. Ele cumpria pena em regime com monitoramento eletrônico, mas rompeu a tornozeleira, o que levou a Justiça a determinar a regressão de regime e expedir novo mandado de prisão.

Segundo as investigações, o suspeito também é apontado como autor de uma série de furtos ocorridos recentemente na região central da cidade. Apenas nas últimas semanas, ele teria praticado pelo menos três delitos, o que reforçou a necessidade da medida preventiva.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.