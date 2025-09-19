Geral
Homem é preso em Cruzeiro do Sul após romper tornozeleira e voltar a cometer furtos
Condenado por crimes patrimoniais teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao presídio
Geral
Mulher é encontrada morta em motel de Rio Branco com sinais suspeitos
Rayza Emanuelle, 26 anos, foi localizada com sangramento na boca e travesseiro sobre a cabeça; polícia investiga se homem visto no local fugiu sem prestar socorro
O corpo de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (18) em um quarto de motel na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Velho, em Rio Branco. A vítima apresentava sangramento na boca e um travesseiro sobre a cabeça, segundo relatos preliminares. Testemunhas informaram à Polícia Civil que um homem não identificado chegou ao local de moto pouco antes do ocorrido e saiu sozinho, sem solicitar ajuda.
O delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios (DHPP), afirmou que aguarda o laudo cadavérico para determinar se houve crime ou se a morte foi natural. “Se configurar violência doméstica, o caso seguirá para a DEAM”, declarou. Funcionários do motel acionaram o Samu após encontrar a vítima desacordada na cama, mas os socorristas confirmaram o óbito no local. A polícia isolou a área e realizou perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.
Morte de jovem em motel revela história de vulnerabilidade e luta por recomeço
Além da investigação sobre as circunstâncias de sua morte, a história de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, revela um cotidiano de vulnerabilidade e esforços para reconstruir a vida. Moradora do bairro Estação Experimental em Rio Branco, a jovem trabalhava como profissional do sexo na Via Verde há mais de um ano, mas tentava diversificar suas fontes de renda – anunciava-se como “especialista em venda sob encomenda” nas redes sociais e chegou a iniciar um curso de técnica de enfermagem, interrompido por falta de recursos.
Uma vizinha não identificada contou que Rayza havia voltado à prostituição após abandonar os estudos. Mãe de dois filhos pequenos, ela documentava nas redes sociais sua rotina de cuidados maternos – mostrando compras para as crianças, idas à academia e até medicamentos buscados no posto de saúde da Vila Ivonete.
Na quinta-feira (17), um dia antes de ser encontrada morta, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra a própria mãe, detalhe que pode integrar as investigações sobre seu contexto de vida. Seu perfil nas redes era um misto de anúncios de produtos à venda, registros do cotidiano e tentativas de organização financeira.
Geral
Policial Civil do Acre conclui curso de alto nível em técnicas de arrombamento tático e se torna o primeiro explosivista da instituição
O policial civil do Acre, Iury Saboia, integrante da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE/AC), concluiu com êxito o II Breacher Blaster, curso técnico de alto nível realizado entre os dias 25 de agosto e 18 de setembro, em Goiás.
O treinamento é voltado à capacitação de operadores em técnicas de arrombamento e entrada controlada (breaching), com o emprego de recursos explosivos, mecânicos e balísticos, tornando Iury o primeiro policial civil do Acre certificado como explosivista dentro da instituição.
O objetivo do curso é preparar policiais para situações críticas, como resgates de reféns, combate em ambientes confinados e enfrentamento de organizações criminosas fortemente armadas.
Durante quase um mês de instrução intensiva, os participantes vivenciaram treinamentos de alto risco e complexidade, entre eles:emprego de explosivos de ruptura para entrada tática em edificações, aplicação de fogo real em cenários simulados de combate, técnicas avançadas de arrombamento mecânico e balístico e coordenação de forças em operações de crise.
O curso reuniu representantes de 19 unidades nacionais de operações especiais, além da participação de forças internacionais parceiras, o SEK Sudbayern (Munique, Alemanha) e o IE Scorpion (Zurique, Suíça).
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a conquista é histórica para a instituição. “É um orgulho para a Polícia Civil do Acre ter o primeiro policial certificado como explosivista. Esse resultado é fruto do esforço individual do policial Iury e do investimento constante da instituição em qualificação. A capacitação em técnicas tão específicas e avançadas fortalece a CORE/AC e amplia nossa capacidade de atuação em situações críticas, protegendo vidas e garantindo maior eficiência no combate ao crime organizado”, destacou.
Geral
Polícia Civil prende dois acusados de estupro de vulnerável em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu dois mandados de prisão nesta semana contra indivíduos acusados de crimes de estupro de vulnerável na capital acreana. As ações ocorreram na quarta-feira,17, e na sexta-feira,19, reafirmando o compromisso da instituição no enfrentamento a esse tipo de crime.
O primeiro mandado foi cumprido contra F.N.S, de 79 anos, preso preventivamente no bairro Vila Acre, no Ramal da Castanheira. Ele é investigado por abusar de quatro menores de idade que moravam vizinhos a ele. A denúncia chegou à polícia por meio da direção da escola em que as crianças estudavam, e as vítimas confirmaram os abusos durante o processo investigativo.
O segundo alvo foi L.J.N, de 49 anos, condenado a 21 anos de reclusão com base no artigo 217-A do Código Penal. Ele foi sentenciado por abusar sexualmente de sua enteada, que tinha 12 anos na época dos fatos. O exame de DNA realizado durante a investigação confirmou a autoria do crime.
A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a relevância das ações no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, afirmou.
Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados à unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
