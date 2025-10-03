Homem é preso em Cruzeiro do Sul após agredir mãe e irmãos dentro de casa

Mulher de 54 anos, com problemas cardíacos, precisou de atendimento médico após as agressões

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (3), Claudeir, de 26 anos, acusado de agredir a mãe, de 54 anos, e os próprios irmãos dentro da residência da família, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

Segundo relato da irmã, o homem é dependente químico e chegou em casa exigindo dinheiro de um dos irmãos. A discussão evoluiu para agressões físicas, envolvendo os três. A mãe, ao tentar intervir, também entrou em luta corporal com o filho.

A mulher, que sofre de problemas cardíacos, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao pronto-socorro da cidade.

De acordo com familiares, não é a primeira vez que Claudeir comete agressões, que se repetem sempre que ele consome álcool e drogas.

