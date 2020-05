Deyverson de Souza foi preso em uma casa no Boa União, ainda com arma do crime em mãos

Uma ação de investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, com o apoio de policiais penais resultou na prisão de Deyverson de Souza Rodrigues. Ele que é preso monitorado e confessou que executou o açougueiro Vando Cunha de Oliveira, de 35 anos, que é ex-presidiário.

O crime ocorreu por volta das 7h15 da manhã desta sexta-feira (29), no açougue onde a vitima trabalhava, no bairro Plácido de Castro.

Deyverson de Souza foi preso em uma casa no Boa União, ainda com arma do crime em mãos. O rastreamento do IAPEN mostrou que o acusado esteve no local do crime, no momento do homicídio. Deyverson foi levado para a DHPP.

