Homem é preso com duas armas de fogo em Rio Branco

Um homem de 38 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma ação do Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na tarde de sexta-feira, 31, em Rio Branco. A ocorrência ocorreu no estacionamento de um estabelecimento comercial situado às margens da BR-364, no bairro Santa Helena.

A prisão aconteceu após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que membros de uma organização criminosa estariam se reunindo na área para planejar um ataque contra um grupo rival no bairro Cadeia Velha. Diante da gravidade da informação, a equipe intensificou o patrulhamento e passou a monitorar o local indicado.

Durante a ação, os militares abordaram o homem que havia chegado de motocicleta e apresentava nervosismo ao tentar ajustar um volume na cintura.

Na revista pessoal, foram encontradas uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, municiada com 15 munições intactas, de uso restrito, e uma segunda arma, calibre 6.35, sem numeração aparente, escondida no bolso da bermuda.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas, as munições e a motocicleta utilizada. De acordo com informações levantadas, ele possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, tendo cumprido pena de mais de seis anos no sistema prisional.

Relacionado

Comentários