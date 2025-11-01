Geral
Homem é preso com duas armas de fogo em Rio Branco
Um homem de 38 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma ação do Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na tarde de sexta-feira, 31, em Rio Branco. A ocorrência ocorreu no estacionamento de um estabelecimento comercial situado às margens da BR-364, no bairro Santa Helena.
A prisão aconteceu após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que membros de uma organização criminosa estariam se reunindo na área para planejar um ataque contra um grupo rival no bairro Cadeia Velha. Diante da gravidade da informação, a equipe intensificou o patrulhamento e passou a monitorar o local indicado.
Durante a ação, os militares abordaram o homem que havia chegado de motocicleta e apresentava nervosismo ao tentar ajustar um volume na cintura.
Na revista pessoal, foram encontradas uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, municiada com 15 munições intactas, de uso restrito, e uma segunda arma, calibre 6.35, sem numeração aparente, escondida no bolso da bermuda.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas, as munições e a motocicleta utilizada. De acordo com informações levantadas, ele possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, tendo cumprido pena de mais de seis anos no sistema prisional.
ICMBio abre processo seletivo para agentes ambientais no Acre
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de agentes temporários ambientais, com atuação nos municípios de Rio Branco e Brasiléia, pelo prazo de 24 meses. As informações são do site PCI Concursos.
De acordo com o edital, serão disponibilizadas duas vagas na área temática de Gestão de Unidade de Conservação – nível III. Os profissionais contratados receberão remuneração equivalente a dois salários mínimos, além dos auxílios previstos em lei.
Para concorrer, é necessário possuir ensino fundamental incompleto, entre outros requisitos especificados no edital.
Inscrições
As inscrições estarão abertas nos dias 3 e 4 de novembro de 2025 e poderão ser realizadas de duas formas:
Presencialmente, no escritório do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) Chico Mendes, localizado na Rua Henrique Dias, nº 162, bairro Bosque, em Rio Branco;
Por e-mail, no endereço [email protected].
Etapas de seleção
O processo seletivo será composto por análise curricular, teste de habilidades específicas e entrevista, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.
A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, de acordo com a conveniência da Administração Pública.
Polícia Militar prende dupla por roubo e recupera quadriciclo e armas de fogo em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, prendeu na manhã deste sábado, 1, dois homens suspeitos de praticar um roubo no Ramal do 34, zona rural de Sena Madureira. A ação rápida resultou na recuperação de um quadriciclo e de três armas de fogo subtraídas durante o crime.
Uma guarnição foi acionada por volta das 7h, após a vítima relatar que o caseiro de sua propriedade havia sido rendido e mantido amarrado por dois indivíduos armados, que levaram o veículo e outros objetos. Durante as diligências, os militares receberam informações de que os suspeitos seguiam pela BR-364 em direção à cidade.
Com base nas características repassadas, a equipe localizou uma motocicleta com dois homens e uma caminhonete que os acompanhava. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram se desfazer de alguns objetos, que posteriormente foram identificados, sendo duas espingardas, um rifle e uma luneta. A dupla foi contida e presa no local.
Além das armas, foram apreendidos celulares, uma quantia em dinheiro, munição calibre .22, uma faca e o quadriciclo vermelho roubado, que foi recuperado após buscas complementares realizadas pela Patrulha Rural. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Segurança Pública do Acre capacita nova turma para operar Vant
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) está formando uma nova turma de pilotos do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), destacando a evolução nas operações aéreas do estado. A segunda turma de operadores, composta por quatro profissionais da segurança pública, iniciou a capacitação no dia 27 de outubro e seguirá até 12 de dezembro de 2025, em São José dos Campos (SP).
O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia destacou que o investimento em tecnologia e qualificação profissional reflete a visão de futuro da gestão estadual. “Mais do que um símbolo tecnológico, o Harpia representa a integração entre inovação e capacitação. Com isso, o Acre reafirma seu compromisso com uma segurança pública moderna, eficiente e humana, baseada em conhecimento, planejamento e inteligência, com isso se torna fundamental a capacitação de nossos profissionais para operar esse equipamento de forma eficiente, entregando assim nos resultados para a sociedade”, afirmou.
O curso é realizado nas instalações da Advanced Technologies, Security e Defense, uma empresa referência nacional no desenvolvimento de soluções em defesa e aviação não tripulada. Os participantes passam por uma formação que inclui módulos teóricos e práticos, abrangendo desde o uso e manutenção do equipamento até os protocolos de segurança e organização de operações aéreas.
Entre os alunos estão o segundo tenente da Polícia Militar, Adalio Ponte de Souza, o subtenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Vale Campos, e os terceiros sargentos da PM, Dáinei Costa da Paixão e João Paulo Cabral Magalhães, todos de Cruzeiro do Sul.
O tenente Adalio Ponte de Souza, que integra o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) desde 2009, ressaltou a importância do curso para o avanço tecnológico da segurança pública no Acre. “O Estado do Acre entra nessa fase tecnológica das operações aéreas, adquirindo aeronaves que servirão para monitoramento de fronteiras, buscas, georreferenciamento e apoio direto às polícias e aos bombeiros. É uma responsabilidade grande, pois envolve segurança, planejamento e execução de operações complexas,” afirmou.
Com uma vasta experiência em capacitações, incluindo cursos de mecânica de aeronaves e combate aéreo, o tenente se prepara agora para atuar em uma nova frente, que é o uso de aeronaves não tripuladas. “Estamos na fase inicial, com muito conteúdo técnico e teórico. Depois, colocaremos em prática o que estamos aprendendo. É uma formação complexa, mas muito proveitosa,” completou.
Pioneirismo
O pioneirismo da Sejusp no uso de aeronaves não tripuladas coloca o Acre na vanguarda nacional das operações de segurança pública.
Além da capacitação, a Sejusp comemorou um marco histórico nesta semana, com o primeiro voo oficial do Drone Harpia, realizado na quinta-feira, 30. O equipamento de última geração foi adquirido no primeiro semestre deste ano por meio de um convênio. Esses avanços reforçam o pioneirismo da Sejusp em unir tecnologia, capacitação e inteligência policial para aprimorar o combate à criminalidade. O uso de dados, imagens aéreas e sistemas integrados de monitoramento tem permitido uma resposta mais rápida e eficaz das forças de segurança, além de fortalecer o trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
