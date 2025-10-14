Conecte-se conosco

Homem é preso com caminhonete roubada em Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

Um homem foi preso nesta segunda-feira (13) após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduzindo uma caminhonete roubada em Rio Branco. O veículo também apresentava sinais de adulteração nos identificadores.

Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando desconfiaram das informações contidas nos documentos do automóvel. Após uma verificação mais detalhada, foi constatado que a caminhonete possuía registro de roubo e havia sido modificada para tentar ocultar sua origem.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde deve responder pelo crime de receptação. O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.

Geral

Dois homens são condenados a mais de 25 anos de prisão por homicídio no “Tribunal do Crime” em Rio Branco

Publicado

47 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Crime ocorreu em setembro de 2023; vítima foi atraída por perfil falso e encontrada com mãos e pés amarrados no Rio Acre. Um dos acusados foi absolvido.

Os réus Edson de Souza Machado, conhecido como “Béreu”, e Jhon Detlevis Monte Ribeiro, o “Porquinha”, foram condenados nesta segunda-feira (14) pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco, pela morte de Elvisklei Farias Pereira, de 24 anos, assassinado em setembro de 2023. Já Welison da Silva Chagas, o “Pestana”, foi absolvido.

De acordo com informações da TV 5, o trio foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) por homicídio qualificado e integração a organização criminosa. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma emboscada por meio de um perfil falso de uma mulher nas redes sociais. No local do encontro, Elvisklei foi rendido, levado até a margem do Rio Acre e executado após decisão de um “Tribunal do Crime”.

O corpo da vítima foi encontrado com as mãos e os pés amarrados no dia 13 de setembro de 2023. As investigações da Delegacia de Homicídios resultaram na prisão dos suspeitos. Em depoimento, Jhon Detlevis confessou o crime e afirmou que o mandante foi Jeremias Lima de Souza, morto a tiros em dezembro do mesmo ano, em frente à 2ª Regional da Polícia Civil.

Jhon disse ainda que a execução teria sido motivada por um suposto abuso sexual cometido pela vítima contra uma menina de 13 anos, sobrinha dele. No entanto, a própria criança negou o abuso.

Ao final do julgamento, Edson Machado foi condenado a 32 anos de prisão, e Jhon Detlevis, a 26 anos, ambos em regime fechado. Welison Chagas foi absolvido das acusações.

Geral

Limpeza na ETA 1 ameniza turbidez da água e melhora fornecimento

Publicado

49 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto: Whidy Melo

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou nesta terça-feira, 14, que na segunda-feira, 13, por volta das 17h, a equipe técnica concluiu a limpeza dos sedimentos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, resultando em melhoria imediata na produção de água.

O ajuste havia sido necessário devido ao aumento da turbidez provocada por sedimentos, como lama e balseiros, acumulados nos mananciais em razão das chuvas. Durante o período de manutenção, a ETA 1 operou com vazão reduzida de 500 litros por segundo, enquanto a ETA 2 manteve 950 l/s, permitindo que 92% da capacidade do sistema continuasse em operação.

Com a limpeza concluída, o Saerb informou que a produção da ETA 1 já apresenta melhora, garantindo maior regularidade no abastecimento para a população. As equipes seguem monitorando os mananciais para manter a qualidade da água durante o período de chuvas.

Geral

Polícia Civil prende tesoureiro de Organização Criminosa em Cruzeiro do Sul por envolvimento em homicídio

Publicado

1 hora atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Tesoureiro de uma facção criminosa em Cruzeiro do Sul é preso pela PCAC. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC), prendeu na manhã desta terça-feira, 14, um homem apontado como tesoureiro de uma facção criminosa, com atuação em Cruzeiro do Sul. Ele também é investigado por envolvimento direto no homicídio de João Vitor, morto após uma decisão do chamado “Tribunal do Crime”.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam quase R$ 40 mil em espécie com o suspeito, valor que seria proveniente da arrecadação da facção na região.

Segundo as investigações, o homem utilizava diversos vulgos para despistar a polícia, sendo conhecido anteriormente como “Iniesta” e “Pirlo”, e mais recentemente como “Real Fubá”. Ele ocupava uma posição de liderança dentro da facção e participou da chamada de vídeo que resultou na execução da vítima.

Foram apreendidos cerca de R$ 40 mil em espécie com o tesoureiro da facção criminosa. Foto: cedida

O delegado Heverton Carvalho, que coordenou a operação, destacou o impacto da prisão para o enfrentamento ao crime organizado no Juruá. “Essa prisão representa um golpe importante na estrutura da facção criminosa na cidade. Conseguimos tirar de circulação um dos responsáveis pelo setor financeiro do grupo, que também esteve envolvido em um homicídio cruel. Além disso, a apreensão de uma quantia significativa em dinheiro mostra que estamos atingindo diretamente o caixa da organização”, afirmou o delegado.

O preso será conduzido a audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outros membros da facção envolvidos em crimes na região.

 

Fonte: PCAC

