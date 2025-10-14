Geral
Homem é preso com caminhonete roubada em Rio Branco
Um homem foi preso nesta segunda-feira (13) após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduzindo uma caminhonete roubada em Rio Branco. O veículo também apresentava sinais de adulteração nos identificadores.
Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando desconfiaram das informações contidas nos documentos do automóvel. Após uma verificação mais detalhada, foi constatado que a caminhonete possuía registro de roubo e havia sido modificada para tentar ocultar sua origem.
O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde deve responder pelo crime de receptação. O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.
Dois homens são condenados a mais de 25 anos de prisão por homicídio no “Tribunal do Crime” em Rio Branco
Crime ocorreu em setembro de 2023; vítima foi atraída por perfil falso e encontrada com mãos e pés amarrados no Rio Acre. Um dos acusados foi absolvido.
Limpeza na ETA 1 ameniza turbidez da água e melhora fornecimento
O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou nesta terça-feira, 14, que na segunda-feira, 13, por volta das 17h, a equipe técnica concluiu a limpeza dos sedimentos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, resultando em melhoria imediata na produção de água.
O ajuste havia sido necessário devido ao aumento da turbidez provocada por sedimentos, como lama e balseiros, acumulados nos mananciais em razão das chuvas. Durante o período de manutenção, a ETA 1 operou com vazão reduzida de 500 litros por segundo, enquanto a ETA 2 manteve 950 l/s, permitindo que 92% da capacidade do sistema continuasse em operação.
Com a limpeza concluída, o Saerb informou que a produção da ETA 1 já apresenta melhora, garantindo maior regularidade no abastecimento para a população. As equipes seguem monitorando os mananciais para manter a qualidade da água durante o período de chuvas.
Polícia Civil prende tesoureiro de Organização Criminosa em Cruzeiro do Sul por envolvimento em homicídio
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC), prendeu na manhã desta terça-feira, 14, um homem apontado como tesoureiro de uma facção criminosa, com atuação em Cruzeiro do Sul. Ele também é investigado por envolvimento direto no homicídio de João Vitor, morto após uma decisão do chamado “Tribunal do Crime”.
Durante a ação, os policiais civis apreenderam quase R$ 40 mil em espécie com o suspeito, valor que seria proveniente da arrecadação da facção na região.
Segundo as investigações, o homem utilizava diversos vulgos para despistar a polícia, sendo conhecido anteriormente como “Iniesta” e “Pirlo”, e mais recentemente como “Real Fubá”. Ele ocupava uma posição de liderança dentro da facção e participou da chamada de vídeo que resultou na execução da vítima.
O delegado Heverton Carvalho, que coordenou a operação, destacou o impacto da prisão para o enfrentamento ao crime organizado no Juruá. “Essa prisão representa um golpe importante na estrutura da facção criminosa na cidade. Conseguimos tirar de circulação um dos responsáveis pelo setor financeiro do grupo, que também esteve envolvido em um homicídio cruel. Além disso, a apreensão de uma quantia significativa em dinheiro mostra que estamos atingindo diretamente o caixa da organização”, afirmou o delegado.
O preso será conduzido a audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outros membros da facção envolvidos em crimes na região.
Fonte: PCAC
