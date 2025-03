Homem é preso com arsenal de armas e munições no Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco

Polícia Militar flagrou o homem com carabina adaptada e outros armamentos; ele alegou que as armas eram para proteção pessoal.

Um homem foi preso nesta sexta-feira (7) por posse irregular de armas e munições de diversos calibres durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar na Rua Praia da Base, no Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco. O suspeito, identificado como José Icimar da Silva e Silva, de 36 anos, foi abordado em via pública e encontrado com uma carabina preta adaptada para calibre .22.

Durante uma busca em sua residência, os policiais localizaram mais armamentos e munições, incluindo uma espingarda calibre .36 com numeração raspada, seis munições intactas de calibre .38, cinco munições intactas e cinco deflagradas de calibre .36, além de insumos como pólvora e esferas de chumbo.

José Icimar admitiu a posse das armas e alegou que as mantinha para proteção pessoal devido a ameaças de facções rivais. A ação foi motivada por investigações que indicavam a presença de indivíduos ligados a organizações criminosas na região.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficou à disposição da Justiça.

