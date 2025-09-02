Homem é preso com 9,5 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de aproximadamente 9.500 maços de cigarro de origem estrangeira na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, no km 84 da BR-364, em Senador Guiomard (AC).

Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF tentou abordar uma picape. O condutor, no entanto, fugiu do veículo e tentou escapar a pé pela mata. Após uma busca, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito. Questionado sobre a fuga, o homem confessou que estava transportando cigarros contrabandeados da Bolívia.

A carga, o veículo, um telefone celular e os documentos pessoais do indivíduo foram apreendidos. O preso e todos os itens foram encaminhados à Polícia Federal em Rio Branco (AC) para os procedimentos legais.

