Um homem foi detido na noite dessa quarta-feira, 18, após fiscalização da Polícia Federal num ônibus que saia de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. Com ajuda de cães farejadores da Polícia Militar, os policiais constataram que o suspeito estava com cerca de 3 quilos de pasta base de cocaína.

O suspeito foi abordado na BR-364, durante coerção ao tráfico ilícito de entorpecentes e crimes conexos. Na barreira policial, os passageiros foram inspecionados.

O acusado demonstrou nervosismo ao passar pela entrevista e, em procedimento de revista pessoal, foram encontrados pacotes presos ao seu corpo. Para a polícia, o homem admitiu levar drogas e ter como destino final a cidade de Porto Velho, em Rondônia, além de quantia em dinheiro.

Ele foi autuado por tráfico de entorpecentes e está à disposição da Justiça.

