Homem é preso após tentar matar irmãos com facão em Cruzeiro do Sul

Antônio Vando, de 31 anos, foi preso na noite de quinta-feira (30) acusado de tentar matar duas irmãs e um irmão com um facão, na Vila Santa Rosa, zona rural de Cruzeiro do Sul. Segundo a Polícia Militar, o homem quebrou objetos e móveis dentro da residência das vítimas antes de ser detido.

De acordo com relatos das irmãs, Vando havia recebido um benefício do pai e gastado todo o dinheiro com drogas e bebidas. Ao retornar para casa, teria ameaçado matar as duas irmãs e “arrancar seus corações”. Em seguida, ele foi até a casa do irmão, onde também tentou agredi-lo.

A mãe do acusado informou aos policiais que o filho estava fora de controle, quebrando tudo e dizendo que mataria os familiares. Vando foi encontrado em visível estado de embriaguez e preso. Ele já possui passagens pela polícia e ainda responde por outro processo em andamento.