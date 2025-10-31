Conecte-se conosco

Homem é preso após tentar matar irmãos com facão em Cruzeiro do Sul

4 horas atrás

Suspeito teria usado dinheiro do pai para comprar drogas e bebidas antes de ameaçar familiares

Antônio Vando, de 31 anos, foi preso na noite de quinta-feira (30) acusado de tentar matar duas irmãs e um irmão com um facão, na Vila Santa Rosa, zona rural de Cruzeiro do Sul. Segundo a Polícia Militar, o homem quebrou objetos e móveis dentro da residência das vítimas antes de ser detido.

De acordo com relatos das irmãs, Vando havia recebido um benefício do pai e gastado todo o dinheiro com drogas e bebidas. Ao retornar para casa, teria ameaçado matar as duas irmãs e “arrancar seus corações”. Em seguida, ele foi até a casa do irmão, onde também tentou agredi-lo.

A mãe do acusado informou aos policiais que o filho estava fora de controle, quebrando tudo e dizendo que mataria os familiares. Vando foi encontrado em visível estado de embriaguez e preso. Ele já possui passagens pela polícia e ainda responde por outro processo em andamento.

Homem é espancado a golpes de ripa por membros de facção no Segundo Distrito de Rio Branco

1 hora atrás

31 de outubro de 2025

Vítima sofreu fraturas e cortes pelo corpo, mas foi socorrida e está em estado estável

Cleber Souza de Lima, de 38 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa enquanto caminhava pela Rua Diamantina, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na noite desta quinta-feira (31). Segundo relatos, os agressores seriam integrantes de uma facção criminosa que atua na área.

De acordo com informações da mãe da vítima, Cleber é um trabalhador conhecido por atuar em restaurantes da capital, mas tem histórico de dependência química e convívio com pessoas ligadas ao crime. Ela contou que estava em casa quando foi informada por populares sobre a agressão. Para escapar da morte, Cleber conseguiu correr e se esconder na varanda de um prédio abandonado.

A mãe foi até o local e encontrou o filho com uma fratura no braço direito, uma fissura no ombro esquerdo e diversos cortes e hematomas pelo corpo. Ela precisou pular um muro para socorrê-lo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender a ocorrência.

Mulher deve ser indenizada por receber remédio vencido em unidade de saúde

1 hora atrás

31 de outubro de 2025

A ingestão de produto inadequado expôs a paciente a um risco desnecessário

Foto: TJAC/assessoria

A 2ª Turma Recursal manteve a condenação imposta ao ente público municipal por fornecer medicamento vencido para uma paciente.  A indenização foi arbitrada em R$ 3 mil, pelos danos morais, conforme a decisão foi publicada na edição n.° 7.890 do Diário da Justiça (pág. 22), desta quarta-feira, 29.

De acordo com os autos, a mulher recebeu o medicamento vencido da atendente da farmácia pertencente à Unidade Básica de Saúde de Rio Branco. No entanto, o prazo de validade só foi percebido dias depois, ou seja, após ter ingerido algumas doses. Portanto, ela expressou na denúncia seu medo em ser vítima do agravamento de sua doença ou do surgimento de novo distúrbio.

Por sua vez, o demandado apresentou recurso solicitando a redução do valor da indenização, sob o argumento que a requerente não sofreu nenhum abalo nesse episódio.

O juiz Robson Aleixo, relator do processo, enfatizou que o fato da farmácia da unidade de saúde entregar medicamento vencido caracteriza falha na prestação do serviço público. Deste modo, o colegiado negou provimento ao pedido do ente público.

Detento que sequestrou motorista de aplicativo é ouvido em audiência em Rio Branco

1 hora atrás

31 de outubro de 2025

Audiência de instrução ocorreu na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão; processo segue para alegações finais

O detento Maique Santos da Silva, réu pelos crimes de sequestro e cárcere privado, passou por audiência de instrução e julgamento na quinta-feira (30), no Fórum Criminal de Rio Branco. A sessão foi conduzida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão.

Maique foi preso por policiais militares do 2º Batalhão na tarde de 10 de julho deste ano, após sequestrar e manter em cativeiro um motorista de aplicativo. Segundo a investigação, a vítima havia sido contratada para uma corrida até o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, mas ao chegar ao local foi rendida pelo acusado, que portava uma pistola calibre .380.

A Polícia Militar suspeita que o motorista seria assassinado, porém o cativeiro foi descoberto a tempo, permitindo o resgate da vítima e a recuperação do veículo.

Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas do processo e o próprio motorista. Em seguida, o acusado foi interrogado. Ao final, o juiz abriu prazo para as alegações finais — etapa em que acusação e defesa apresentam seus últimos argumentos. Concluída essa fase, o processo seguirá para sentença.

