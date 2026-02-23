Conecte-se conosco

Homem é preso após tentar matar cunhado na frente da PM em Rodrigues Alves

5 horas atrás

Suspeito teria ameaçado a vítima com canivete e tentou atacá-la durante atendimento da ocorrência na AC-407

Um homem identificado como Leonardo foi preso nesse domingo (22), no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, após tentar matar o próprio cunhado na frente de uma guarnição da Polícia Militar.

O caso ocorreu na Rodovia AC-407. De acordo com informações da PM, a vítima acionou a polícia relatando que o cunhado, supostamente sob efeito de álcool e entorpecentes, estaria fazendo ameaças com uma faca.

Ao chegar ao endereço informado, os militares encontraram Leonardo consumindo bebida alcoólica na varanda da residência.

Segundo relato da vítima, o suspeito estaria fazendo barulho e teria acordado um recém-nascido. Ao pedir que ele cessasse o barulho, Leonardo teria sacado um canivete e feito ameaças.

Enquanto a vítima narrava os fatos aos policiais, Leonardo, na presença da guarnição, pegou o canivete e tentou desferir um golpe contra o cunhado.

Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel e precisaram utilizar força moderada para conter o suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.

Policial militar vai a júri popular acusado de atropelar e matar mulher em Rio Branco

5 horas atrás

23 de fevereiro de 2026

Réu responde por homicídio qualificado e tentativa de homicídio; caso ocorreu em 2019 na Estrada Dias Martins

O policial militar Alan Melo Martins será julgado pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (23), em Rio Branco, acusado de atropelar e matar Silvinha Pereira da Silva em maio de 2019. A informação foi divulgada pela TV 5.

A sessão será conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da capital acreana.

O réu foi pronunciado pela Justiça para responder por homicídio qualificado pela morte de Silvinha e por tentativa de homicídio contra o marido dela, José da Silva, que também ficou ferido no acidente.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na Estrada Dias Martins, uma das vias mais movimentadas de Rio Branco. Silvinha estava em uma motocicleta com o companheiro quando o casal foi atingido pelo carro conduzido pelo policial militar.

Os três envolvidos ficaram feridos e foram socorridos ao pronto-socorro. Silvinha não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. José da Silva sobreviveu, mas sofreu lesões graves.

À época, ele afirmou que o veículo conduzido pelo PM trafegava em alta velocidade.

Força Tática fecha ponto de tráfico e prende suspeito na Vila Acre

15 horas atrás

22 de fevereiro de 2026

Polícia apreendeu mais de 100 pedras de crack, porções de cocaína e maconha após denúncia anônima em Rio Branco

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas no início da noite deste domingo (22), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na Travessa São Francisco, no Ramal do Canil, após denúncia anônima relatar intensa movimentação de usuários em uma residência da região.

No local, os policiais prenderam A. R. M. de L., apontado como suspeito de comandar o tráfico na área. Segundo a PM, o imóvel já vinha sendo monitorado devido ao fluxo constante de pessoas entrando e saindo em curto intervalo de tempo, característica associada à comercialização de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pela guarnição.

Durante as buscas, a equipe apreendeu 110 pedras de crack, trouxinhas de cocaína, uma porção maior da mesma droga pesando cerca de 22 gramas e pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 104 gramas. Conforme a polícia, o material já estava fracionado e pronto para venda.

Também foram recolhidos balança de precisão, plástico filme, recipientes utilizados para armazenamento, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados à atividade de tráfico.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com todo o material apreendido, onde permanece à disposição da Justiça.

ROTAM Alfa prende suspeito com 89 porções de drogas em Rio Branco

16 horas atrás

22 de fevereiro de 2026

Homem de 27 anos foi detido durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna; entorpecentes foram encontrados em área abandonada próxima ao local da abordagem

Uma ação do BOPE, por meio da companhia ROTAM Alfa, resultou na prisão de João Lucas Simão Barbosa, de 27 anos, na noite deste sábado (22), na Rua da Sanacre, bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando identificou o homem em atitude considerada suspeita, abrigado sob a cobertura de um ponto comercial. A área, conforme os militares, é conhecida por registros recorrentes de venda de entorpecentes.

Diante da situação, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal. Na sequência, fizeram consulta ao sistema para verificar a situação judicial do suspeito.

Durante varredura em um terreno abandonado nas proximidades, os militares localizaram uma bolsa de ombro contendo 35 trouxinhas de substância semelhante a skank, 29 de material análogo à cocaína e 25 de substância aparentando ser crack, totalizando 89 porções.

João negou ser o dono do material apreendido. No entanto, conforme a polícia, não havia outras pessoas no local no momento da ocorrência, o que caracterizou o flagrante.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

