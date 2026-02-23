Homem é preso após tentar matar cunhado na frente da PM em Rodrigues Alves

Geral
Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas no início da noite deste domingo (22), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na Travessa São Francisco, no Ramal do Canil, após denúncia anônima relatar intensa movimentação de usuários em uma residência da região.
No local, os policiais prenderam A. R. M. de L., apontado como suspeito de comandar o tráfico na área. Segundo a PM, o imóvel já vinha sendo monitorado devido ao fluxo constante de pessoas entrando e saindo em curto intervalo de tempo, característica associada à comercialização de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pela guarnição.
Durante as buscas, a equipe apreendeu 110 pedras de crack, trouxinhas de cocaína, uma porção maior da mesma droga pesando cerca de 22 gramas e pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 104 gramas. Conforme a polícia, o material já estava fracionado e pronto para venda.
Também foram recolhidos balança de precisão, plástico filme, recipientes utilizados para armazenamento, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados à atividade de tráfico.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com todo o material apreendido, onde permanece à disposição da Justiça.
Uma ação do BOPE, por meio da companhia ROTAM Alfa, resultou na prisão de João Lucas Simão Barbosa, de 27 anos, na noite deste sábado (22), na Rua da Sanacre, bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando identificou o homem em atitude considerada suspeita, abrigado sob a cobertura de um ponto comercial. A área, conforme os militares, é conhecida por registros recorrentes de venda de entorpecentes.
Diante da situação, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal. Na sequência, fizeram consulta ao sistema para verificar a situação judicial do suspeito.
Durante varredura em um terreno abandonado nas proximidades, os militares localizaram uma bolsa de ombro contendo 35 trouxinhas de substância semelhante a skank, 29 de material análogo à cocaína e 25 de substância aparentando ser crack, totalizando 89 porções.
João negou ser o dono do material apreendido. No entanto, conforme a polícia, não havia outras pessoas no local no momento da ocorrência, o que caracterizou o flagrante.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
