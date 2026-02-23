Homem é preso após tentar matar cunhado na frente da PM em Rodrigues Alves

Um homem identificado como Leonardo foi preso nesse domingo (22), no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, após tentar matar o próprio cunhado na frente de uma guarnição da Polícia Militar.

O caso ocorreu na Rodovia AC-407. De acordo com informações da PM, a vítima acionou a polícia relatando que o cunhado, supostamente sob efeito de álcool e entorpecentes, estaria fazendo ameaças com uma faca.

Ao chegar ao endereço informado, os militares encontraram Leonardo consumindo bebida alcoólica na varanda da residência.

Segundo relato da vítima, o suspeito estaria fazendo barulho e teria acordado um recém-nascido. Ao pedir que ele cessasse o barulho, Leonardo teria sacado um canivete e feito ameaças.

Enquanto a vítima narrava os fatos aos policiais, Leonardo, na presença da guarnição, pegou o canivete e tentou desferir um golpe contra o cunhado.

Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel e precisaram utilizar força moderada para conter o suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.