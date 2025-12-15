Geral
Homem é preso após invadir residência e tentar levar criança em Cruzeiro do Sul
Suspeito foi contido e espancado por moradores antes de ser encaminhado à UPA e à delegacia
PM prende dois suspeitos por receptação e recupera motocicleta roubada em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre prendeu dois indivíduos suspeitos de receptação durante patrulhamento ostensivo realizado na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro Sobral, em Rio Branco. A ação ocorreu em uma via pública nas proximidades da região conhecida como Ladeira da Bola Preta.
Os militares receberam informações, via rádio, de que dois homens estariam transitando em uma motocicleta com restrição de roubo/furto, além de serem suspeitos de envolvimento em outros crimes na capital. Durante o deslocamento, a guarnição visualizou o veículo e realizou a abordagem, que foi prontamente obedecida.
Durante a verificação, os suspeitos, com idades de 27 e 18 anos, apresentaram versões contraditórias sobre a procedência da motocicleta e o destino que seguiam, não conseguindo informar dados consistentes sobre a origem do veículo. Em consulta aos sistemas, foi confirmada a restrição de roubo/furto.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto em lei, para garantir a segurança da equipe e dos conduzidos. Com eles, também foram apreendidos capacetes, aparelhos celulares e outros objetos de uso pessoal.
PM realiza apreensão de arma de fogo e prende três indivíduos em Rio Branco
Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Militar do Acre prendeu três suspeitos após um confronto com agentes em plena via pública, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. A ação foi desencadeada após denúncia de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos em um veículo em movimento, na Rua Minas Gerais.
Durante patrulhamento, a guarnição foi informada, via Copom, sobre um Volkswagen Gol, de cor vermelha, que estaria sendo utilizado para efetuar disparos. A equipe policial se dirigiu até a localidade, onde encontrou o carro estacionado na via. Ao avistar um dos suspeitos, este tentou fugir, sendo rapidamente contido. Outros dois indivíduos, que estavam no veículo, também tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe policial.
No interior do carro, os policiais localizaram um revólver Taurus calibre .38, com dois estojos de munição deflagrados, escondido sob o banco do carona. Nenhum dos suspeitos assumiu a posse da arma. Durante a abordagem, um dos detidos alegou ser motorista de aplicativo e que havia sido chamado pelos outros dois homens.
Diante da situação, a guarnição fez uso de algemas, conforme autorizado por lei, devido ao risco de fuga dos envolvidos. Os três foram encaminhados à Delegacia Especializada, juntamente com o veículo e os objetos apreendidos, para as providências legais cabíveis.
Foragido do Acre é preso na Paraíba com CNH digital falsa
