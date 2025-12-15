Homem é preso após invadir residência e tentar levar criança em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como Leonardo, de 22 anos, foi preso na noite de sábado, 13, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, após invadir uma residência e tentar levar uma criança que estava no local. Antes da chegada da Polícia Militar, o suspeito foi contido e espancado por moradores, sendo posteriormente encaminhado para atendimento médico.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu em uma casa onde era comemorado um aniversário. O homem entrou no imóvel e tentou pegar a criança, provocando pânico entre os presentes. Ao ser impedido, ele ainda tentou agredir o proprietário da residência e outras testemunhas, que conseguiram imobilizá-lo.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, Leonardo já estava contido e apresentava escoriações. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico, e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a conduta do suspeito, ao invadir o domicílio e tentar retirar uma criança do convívio familiar, demonstra elevado grau de periculosidade, configurando afronta direta à ordem pública e à segurança da sociedade.