Homem é preso após furtar frigideiras e liquidificador em loja do Copacabana Shopping

Suspeito já vinha praticando furtos havia três dias, segundo a gerência da Bemol

Leandro de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no sábado (22) após furtar objetos da loja Bemol, localizada dentro do Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul (AC). Ele tentava deixar o estabelecimento carregando duas frigideiras e um liquidificador.

De acordo com a gerência da loja, o suspeito vinha praticando furtos havia três dias consecutivos. Pelo sistema de monitoramento eletrônico e pela ação dos seguranças, foi possível observar o método utilizado: Leandro entrava na loja com várias sacolas, escondia produtos de pequeno porte dentro delas e saía sem realizar o pagamento.

Detido em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

