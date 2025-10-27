Geral
Homem é preso após fazer família refém e roubar motocicleta e joias em bairro de Rio Branco
Polícia Militar prendeu Emerson Lima Silva, de 24 anos, que confessou o crime e afirmou integrar facção criminosa; objetos foram recuperados durante ação no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul
A Polícia Militar prendeu, neste domingo (26), Emerson Lima Silva, de 24 anos, após ele fazer uma família refém e roubar uma motocicleta, joias e diversos itens no bairro João Alves, em Rio Branco. O suspeito confessou o crime e afirmou ser integrante de uma facção criminosa, relatando ter usado armas brancas e de fogo para ameaçar as vítimas durante o assalto.
De acordo com a PM, a prisão ocorreu poucas horas após o crime, durante patrulhamento de rotina nas imediações do bairro. Populares informaram aos policiais sobre uma movimentação suspeita em um beco conhecido por ser usado para esconder motocicletas roubadas. Com base nas informações das vítimas, os militares rastrearam um dos celulares levados, que apontava localização na mesma área indicada pelos moradores.
Durante a incursão no beco, um homem tentou fugir ao perceber a presença da polícia, abandonando um capacete azul e entrando em uma residência. Ele foi alcançado logo em seguida e encontrado com porções de maconha. A proprietária do imóvel autorizou a entrada da equipe, que localizou diversos objetos roubados.
Entre os itens recuperados estavam dois capacetes, cinco celulares de diferentes marcas, perfumes, cordões, relógios, bijuterias, uma caixa de som, R$ 132 em espécie, alianças, chaves de motocicleta e uma moto Honda Biz 125, de placa QWN2H96. Todos os bens foram reconhecidos pelas vítimas.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.
Gladson lamenta falecimento de recém-nascido e reforça apuração do caso
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), publicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, uma nota de pesar pelo falecimento do recém-nascido que havia sido internado na Maternidade Bárbara Heliodora e chegou a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto.
A morte ocorreu às 23h15 de domingo (26). Apesar de toda a assistência médica, não resistiu às complicações decorrentes de choque séptico e sepse neonatal, conforme informado pela Sesacre.
Em seu comunicado, Cameli disse ter recebido a notícia com “muita tristeza e dor no coração” e destacou a dimensão pessoal da perda. “Como pai, sei que essa é uma notícia que ninguém deveria receber”, afirmou, expressando solidariedade à mãe, ao pai e aos demais familiares do bebê.
O governador também ressaltou que todos os esforços foram feitos para garantir suporte e assistência durante a internação do recém-nascido. Ele classificou a criança como um “pequeno guerreiro” e reafirmou a necessidade de responsabilização caso seja comprovada culpa por negligência ou erro médico. “Reitero aqui o meu compromisso em garantir que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.
Em ação conjunta, acusado de homicídios em Assis Brasil é preso em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com agentes da Polícia Civil (PCAC), conseguiram prender, na manhã deste domingo, 26, em Sena Madureira, um homem de 23 anos, acusado de envolvimento em dois homicídios e em uma tentativa de homicídio, crimes ocorridos em Assis Brasil.
Informados de que o suspeito, provável integrante de uma organização criminosa, estaria se escondendo no município de Sena Madureira, e que havia um mandado de prisão contra ele, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação no intuito de localizá-lo e prendê-lo. Ao chegar ao endereço indicado, avistaram o suspeito no momento em que cortava o cabelo na parte externa de um apartamento. Realizada a consulta nominal e constatado o mandado de prisão preventiva em seu desfavor, foi realizada a prisão.
Segundo as informações levantadas, o homem teria envolvimento em dois homicídios (um ocorrido em 21 de agosto e outro no dia 08 de outubro deste ano), bem como numa tentativa de homicídio a um indígena de 15 anos, no dia 03 de outubro, todos em Assis Brasil. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para que fossem tomadas as providências cabíveis.
Bebê que “ressuscitou” após ser declarado morto não resiste e falece na UTI de hospital
O recém-nascido José Pedro que havia surpreendido ao voltar a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, faleceu às 23:15 deste domingo, 26, na UTI do Hospital da criança, em Rio Branco. A informação foi confirmada por profissionais da unidade de saúde.
O bebê, que nasceu prematuro com apenas 24 semanas de gestação, estava internado na UTI Neonatal desde a manhã do sábado, 25, recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou durante a madrugada.
Mais cedo, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) havia informado que o estado do recém-nascido era considerado grave, porém estável, e que ele estava intubado, em ventilação mecânica, com melhora gradativa da respiração
O bebê havia conseguido uma vaga em uma UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, para onde o bebê seria transferido assim que tivesse condições clínicas.
A transferência, no entanto, não chegou a ser realizada. O bebê faleceu antes que o transporte pudesse ocorrer.
Em nota, a Sesacre informou que José Pedro faleceu em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.
