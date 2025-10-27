Homem é preso após fazer família refém e roubar motocicleta e joias em bairro de Rio Branco

Polícia Militar prendeu Emerson Lima Silva, de 24 anos, que confessou o crime e afirmou integrar facção criminosa; objetos foram recuperados durante ação no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (26), Emerson Lima Silva, de 24 anos, após ele fazer uma família refém e roubar uma motocicleta, joias e diversos itens no bairro João Alves, em Rio Branco. O suspeito confessou o crime e afirmou ser integrante de uma facção criminosa, relatando ter usado armas brancas e de fogo para ameaçar as vítimas durante o assalto.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu poucas horas após o crime, durante patrulhamento de rotina nas imediações do bairro. Populares informaram aos policiais sobre uma movimentação suspeita em um beco conhecido por ser usado para esconder motocicletas roubadas. Com base nas informações das vítimas, os militares rastrearam um dos celulares levados, que apontava localização na mesma área indicada pelos moradores.

Durante a incursão no beco, um homem tentou fugir ao perceber a presença da polícia, abandonando um capacete azul e entrando em uma residência. Ele foi alcançado logo em seguida e encontrado com porções de maconha. A proprietária do imóvel autorizou a entrada da equipe, que localizou diversos objetos roubados.

Entre os itens recuperados estavam dois capacetes, cinco celulares de diferentes marcas, perfumes, cordões, relógios, bijuterias, uma caixa de som, R$ 132 em espécie, alianças, chaves de motocicleta e uma moto Honda Biz 125, de placa QWN2H96. Todos os bens foram reconhecidos pelas vítimas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.

