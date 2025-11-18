Acre
Homem é preso após esfaquear o irmão e tentar agredir a mãe no segundo distrito de Rio Branco
Charles Xavier de Oliveira, de 39 anos, foi detido após confusão familiar no bairro Recanto dos Buritis; irmão sofreu ferimento grave no braço.
Um homem identificado como Charles Xavier de Oliveira, de 39 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (17) após tentar agredir a mãe e a irmã, além de esfaquear o próprio irmão, durante uma confusão familiar na travessa Coelho, bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco.
Segundo informações da polícia, Charles — apontado como usuário de entorpecentes — chegou à residência exigindo dinheiro da mãe. Com a recusa, começou a ameaçá-la e tentou agredi-la. A irmã tentou intervir, mas também foi intimidada.
O irmão, Ismael Oliveira dos Santos, de 32 anos, tentou conter Charles e entrou em luta corporal com ele. Durante a briga, Charles pegou uma faca e atingiu Ismael com um golpe no braço, causando ferimento grave.
A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do 2° Batalhão conseguiu conter o agressor, que estava descontrolado. Charles ainda desacatou e ameaçou os policiais, sendo necessário apoio da Companhia de Operações Especiais (Choque) para a condução até a Delegacia Central de Flagrantes (Defla).
Ismael foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro, onde deu entrada em estado estável.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos.
Pai imobiliza homem suspeito de assediar jovem no Centro de Sena Madureira
Caso ocorreu na noite desta segunda (17) e foi registrado por populares; suspeito já teria sido acusado de assediar outras mulheres.
Um homem foi imobilizado pelo pai de uma jovem após uma tentativa de assédio no início da noite desta segunda-feira (17), no Centro de Sena Madureira. A ação, acompanhada por populares, foi registrada em vídeo e enviada à redação.
De acordo com informações, o suspeito teria abordado a jovem de maneira inadequada, o que levou o pai a reagir prontamente e conter o homem até a chegada da Polícia Militar. A cena atraiu curiosos e formou uma pequena aglomeração no local.
Testemunhas relatam que o mesmo indivíduo já havia sido acusado de assediar outras mulheres no município.
As identidades do suspeito e do pai da vítima não foram divulgadas. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, que dará continuidade às investigações.
Defesa Civil alerta: risco de cheia do Rio Acre é baixo agora, mas cresce a partir de janeiro
O coordenador ressaltou, ainda, que o Acre vive atualmente os efeitos da La Niña, fenômeno que costuma trazer chuvas acima da média
Suene Almeida
Em conversa com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, alertou que o período de chuvas mais intensas capaz de elevar significativamente o nível do Rio Acre deve começar apenas no início de dezembro. Até lá, apesar do cenário de instabilidade climática provocado pelo fenômeno La Niña, o risco de transbordamento continua considerado mínimo.
Segundo Falcão, o comportamento histórico do rio mostra que apenas 3% das inundações registradas ao longo dos anos ocorreram em dezembro.
“É uma possibilidade pequena. Existe, mas é baixa”, destacou. Em janeiro, esse risco sobe para 13%, enquanto fevereiro e março concentram 73% dos episódios de cheia, justamente o período em que o volume de chuvas costuma se consolidar em toda a bacia.
O coordenador ressaltou, ainda, que o Acre vive atualmente os efeitos da La Niña, fenômeno que costuma trazer chuvas acima da média. Foi o que ocorreu em outubro e, de forma irregular, também em novembro.
A tendência, segundo ele, é que o mês de dezembro também registre acumulados elevados em alguns momentos. Com isso, o Rio Acre pode alcançar cotas de atenção, chegando entre 8 e 10 metros. “É possível que a gente atinja esses níveis, dependendo da intensidade das chuvas”, explicou.
No final de novembro, a Defesa Civil deve reunir diferentes órgãos das esferas estadual e federal para a tradicional reunião pré-cheia, quando são apresentados prognósticos mais detalhados sobre o período chuvoso e os riscos para as cidades ribeirinhas.
Falcão reforça, porém, que os dados estatísticos ajudam a trazer clareza sobre o cenário, quando as cheias acontecem mais cedo, geralmente são menos severas. Já os eventos tardios, entre o fim de março e o início de abril, costumam ser mais graves.
“Em 2024, por exemplo, a segunda maior cheia da história teve seu pico em 1º de abril. E a de 2015, a maior já registrada, também ocorreu entre o fim de março e início de abril. São períodos críticos”, lembrou.
Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de duplo homicídio no Taquari
Eduardo Queiroz Veríssimo, o “Cabloco”, preso em ação policial no Triângulo Novo, é apontado pela investigação como envolvido nas mortes de Micaias Santos e André Silva.
A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Eduardo Queiroz Veríssimo, conhecido como “Cabloco”, acusado de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano na região do Taquari, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.
Eduardo foi preso na madrugada da última sexta-feira (14) por policiais militares do 2º Batalhão. Ele e outro suspeito foram abordados na Rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, no Segundo Distrito da capital. Durante a ação, um adolescente de 16 anos — que já tinha diversas passagens pela polícia — foi atingido por um disparo após apontar uma arma para os militares e acabou morrendo.
Segundo a investigação, Eduardo Veríssimo é denunciado pelas mortes do ativista social Micaias Santos e de seu amigo André Silva, assassinados em fevereiro. A Justiça entendeu que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para o andamento do processo.
