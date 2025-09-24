Homem é preso após assalto a loja de celulares em shopping de Cruzeiro do Sul

Ernando Viana da Silva foi preso em flagrante nessa terça-feira (23) em Cruzeiro do Sul, após assaltar uma loja de celulares no Copacabana Shopping utilizando uma arma de airsoft. O comparsa conseguiu escapar em uma motocicleta.

De acordo com o Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais da Polícia Civil, Ernando já era conhecido por envolvimento em roubos à mão armada. A corporação havia recebido informações de que ele planejava um novo assalto em alguma loja do shopping e, por isso, montou uma operação de vigilância no local.

Por volta das 16h13, a polícia foi acionada depois que populares detiveram o suspeito dentro do estabelecimento, revoltados com a ação criminosa. O dinheiro roubado e a arma falsa foram recuperados. Ernando, que apresentava hematomas no momento da prisão, foi conduzido à delegacia. Ele é investigado por pelo menos outros dois roubos recentes cometidos na cidade.