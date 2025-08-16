Homem é preso após ameaçar casal com espingarda em Sena Madureira

Armamento foi encontrado escondido no quintal de vizinho após denúncia; suspeito foi levado para delegacia

Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Vitória, em Sena Madureira, após ameaçar um casal de vizinhos com uma espingarda calibre 20. O caso ocorreu após uma discussão entre as partes.

Como aconteceu

Chamado de emergência: PM foi acionada pelo casal, que relatou ter sido ameaçado pelo suspeito após uma briga

Busca pela arma: Espingarda foi encontrada escondida no quintal de outro vizinho, junto com uma munição já deflagrada

Prisão em flagrante: Agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia

Material apreendido

A arma e a munição foram recolhidas pelos policiais e entregues às autoridades competentes para análise. O caso será investigado pela Delegacia Local, e o suspeito pode responder por ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

“A rápida ação da equipe evitou uma possível tragédia. O armamento foi localizado graças às informações precisas das vítimas”, destacou um porta-voz da PM.

Este é o terceiro caso de ameaça com arma de fogo registrado no bairro Vitória neste mês. A PM reforçou que conflitos entre vizinhos devem ser resolvidos por meios pacíficos ou com auxílio policial.

