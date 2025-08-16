Geral
Homem é preso após ameaçar casal com espingarda em Sena Madureira
Armamento foi encontrado escondido no quintal de vizinho após denúncia; suspeito foi levado para delegacia
Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Vitória, em Sena Madureira, após ameaçar um casal de vizinhos com uma espingarda calibre 20. O caso ocorreu após uma discussão entre as partes.
Como aconteceu
Chamado de emergência: PM foi acionada pelo casal, que relatou ter sido ameaçado pelo suspeito após uma briga
Busca pela arma: Espingarda foi encontrada escondida no quintal de outro vizinho, junto com uma munição já deflagrada
Prisão em flagrante: Agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia
Material apreendido
A arma e a munição foram recolhidas pelos policiais e entregues às autoridades competentes para análise. O caso será investigado pela Delegacia Local, e o suspeito pode responder por ameaça e posse ilegal de arma de fogo.
“A rápida ação da equipe evitou uma possível tragédia. O armamento foi localizado graças às informações precisas das vítimas”, destacou um porta-voz da PM.
Este é o terceiro caso de ameaça com arma de fogo registrado no bairro Vitória neste mês. A PM reforçou que conflitos entre vizinhos devem ser resolvidos por meios pacíficos ou com auxílio policial.
Polícia Militar apreende duas armas e prende suspeitos em operações no Acre
Primeira ocorrência foi na BR-364, em Bujari; a segunda no bairro Quinze, em Rio Branco, onde também foi encontrada cocaína
A Polícia Militar do Acre apreendeu duas armas de fogo em operações realizadas na sexta-feira (15). As ações ocorreram em Bujari e Rio Branco, resultando na prisão de dois suspeitos.
Em Bujari, policiais da Companhia de Policiamento Comunitário abordaram um veículo suspeito na BR-364 e encontraram um revólver calibre .38 com munições no porta-luvas. O motorista, sem registro da arma, foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes.
Já no bairro Quinze, em Rio Branco, uma equipe do 2º Batalhão surpreendeu um grupo em atitude suspeita. Um dos homens estava com um revólver .38, seis munições e uma porção de cocaína. Ele também foi detido e encaminhado para a delegacia.
Motorista escapa ileso após capotar e carro pegar fogo em estrada precária no Acre
Acidente na rodovia Feijó-Sena Madureira reacende debate sobre más condições das vias no interior do estado
Um motorista teve um dia de sorte neste sábado (16) ao escapar sem ferimentos graves de um acidente dramático na estrada que liga Feijó a Sena Madureira. O veículo capotou após passar por um buraco e, minutos depois, foi consumido por chamas.
Causa do acidente: Perda de controle do veículo ao passar por buraco na pista
Sequência dramática: Carro capotou e pouco depois pegou fogo
Sorte do condutor: Proprietário conseguiu sair a tempo, mas assistiu impotente à destruição total do veículo
Testemunhas relataram o momento angustiante em que o motorista, em choque, chorou diante do carro em chamas. “Ele ficou desesperado, era seu único meio de transporte”, contou um morador que prestou socorro.
Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ele não sofreu ferimentos graves. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.
Últimos dados:
Esta é a 3ª ocorrência grave neste trecho em 2024
72% das estradas secundárias no Acre estão em estado ruim ou péssimo (DNIT/2025)
A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que "está ciente dos problemas e planeja intervenções", mas não citou prazos para melhorias. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.
Polícia Civil prende em flagrante autor de furto de pulverizador em Xapuri
Na tarde desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, por volta das 16 horas, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri prenderam em flagrante R.N. de S. e S., de 38 anos, acusado de furtar um pulverizador de uma propriedade rural localizada no município durante a madrugada do mesmo dia.
Após várias horas de investigação, os policiais conseguiram localizar o autor do crime em sua residência, situada no bairro Constantino Melo Sarkis. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.
De acordo com a investigação, o suspeito já havia se desfeito do objeto furtado. Pouco depois de sua prisão, um homem ainda não identificado abandonou o pulverizador em uma rua do bairro Giquiá. Em seguida, esse indivíduo acionou a Polícia Militar informando o local onde a máquina estava.
A equipe da PM se deslocou até o endereço indicado e encontrou o equipamento, que foi apreendido e entregue à Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri.
Fonte: PCAC
