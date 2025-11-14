Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul

Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.

Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.

Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.

Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

