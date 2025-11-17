Conecte-se conosco

Geral

Homem é preso após agredir esposa grávida em Cruzeiro do Sul

Publicado

1 hora atrás

em

Vítima, gestante de seis meses, relatou agressões físicas, ameaças de morte e uso de dinheiro do Bolsa Família para compra de droga

Imagem ilustrativa/internet

Francisco Nabio foi preso em flagrante pela Polícia Militar no último sábado (15) após agredir a esposa, que está grávida de seis meses. O caso ocorreu no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul.

A PM foi acionada e encontrou o suspeito sozinho na residência. Aos policiais, ele afirmou ter feito ameaças psicológicas contra a vítima, que havia deixado a casa e se abrigado na residência de uma amiga.

A gestante relatou que o companheiro está desempregado e teria usado parte do dinheiro do Bolsa Família para comprar droga. Ela contou ainda que foi agredida com um soco nas costas, além de receber ameaças de morte e insultos dirigidos a ela e ao filho.

Diante da situação, Francisco Nabio foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso segue sob investigação.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Colisão contra postes colocam vidas em risco e podem provar interrupção de fornecimento de energia 

Publicado

7 minutos atrás

em

17 de novembro de 2025

Por

92 ocorrências foram registradas, deixando 40,3 mil clientes sem energia  

Dados da Energisa Acre apontam que 40,3 mil consumidores do Estado ficaram sem energia elétrica por conta de abalroamento de postes elétricos até outubro de 2025. Foram 92 registros no período. Apesar de alto, o número teve uma redução de 20% em comparação com o mesmo período de 2024, quando somaram-se 115 casos.

Os meses com mais ocorrências registradas em 2025 foram: janeiro, abril e maio.
Dependendo do poste atingido, um cliente ou milhares podem ficar sem energia por várias horas. Escolas, unidades de saúde, comércios, todos de maneira geral podem ser impactados. Além disso, existe o risco de choque elétrico para quem se envolve neste tipo de ocorrência.
“Quando a rede elétrica é afetada, nossas equipes se mobilizam para efetuar o reparo. Manobras de transferência da carga para outros circuitos são realizadas pelo nosso Centro de Operação Integrado, visando restabelecer a energia para a maior quantidade de clientes o mais rápido possível. Porém, as casas que ficam próximas ao local do poste atingido vão ficar sem energia por uma questão de segurança para a realização do trabalho de manutenção”, explicou o gerente da Energisa Acre, Loureman Azevedo.
A Energisa reforça que as redes de distribuição possuem uma tecnologia de proteção que desativa o fornecimento de energia quando há interferência nos cabos ou postes, mas, mesmo assim, ainda há riscos quando ocorre uma colisão.
Quando uma ocorrência dessa natureza, a substituição de um poste pode levar entre 4 e 8 horas, aproximadamente, a depender da localidade e acesso, tipo e quantidade de estruturas e equipamentos danificados.
“Por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço. Existem casos em que o dano à rede é tão grave que é necessário trocar mais de um poste. Mesmo com nossa tecnologia para minimizar a quantidade de clientes atingidos, a região mais próxima pode ficar comprometida durante esse intervalo de tempo”, reforçou o gerente.
O que fazer em caso de acidente?
No caso de um abalroamento com poste, a Energisa recomenda que, se possível, aguarde dentro do carro, não toque em partes metálicas e fios, espere a equipe da   concessionária chegar ao local para realizar os procedimentos de desligamento e de segurança.
“É comum que as pessoas que estão no local queiram ajudar os envolvidos, fotografar ou filmar o acidente, mas é preciso manter distância, até a chegada da equipe da Energisa para que não haja riscos de sofrer um choque elétrico”, destaca Loureman.
Em caso de ocorrência envolvendo a rede elétrica, registre por meio dos canais de atendimento:

Call Center: 0800 647 7196

Comentários

Continue lendo

Geral

Mulher provoca série de confusões em casa noturna de Rio Branco

Publicado

14 minutos atrás

em

17 de novembro de 2025

Por

Uma mulher ainda não identificada tem protagonizado uma série de confusões em uma casa noturna localizada às margens do Rio Acre, em Rio Branco. Ao menos três episódios ocorreram em pouco mais de um mês e foram registrados em vídeos: o primeiro em 13 de outubro, seguido de novos tumultos nos dias 10 e 17 de novembro, este último na madrugada desta segunda-feira.

A repetição dos casos tem chamado a atenção de frequentadores e trabalhadores da região. Uma testemunha que atua nas proximidades relatou que todas as brigas envolvendo a mulher giram em torno de um suposto ciúme direcionado a um homem que a acompanha. Ainda segundo a testemunha, os alvos quase sempre são outras mulheres que, segundo a agressora, estariam “tentando seduzir” o acompanhante.

O comportamento, que já se tornou conhecido entre quem circula pela área, segue um padrão: após acusar as mulheres, a agressora as atrai para fora do estabelecimento e inicia as agressões físicas. Os vídeos aos quais o ac24horas teve acesso mostram empurrões, puxões de cabelo e tentativas de separar as envolvidas por parte de outros clientes.

Apesar da recorrência dos episódios, não houve intervenção policial em nenhuma das situações registradas. Não há informações sobre boletins de ocorrência relacionados às brigas, e a identidade da mulher ainda permanece desconhecida.

Veja o vídeo:

Comentários

Continue lendo

Geral

Homem é preso após esfaquear conhecido e alegar legítima defesa em Cruzeiro do Sul

Publicado

1 hora atrás

em

17 de novembro de 2025

Por

Confusão ocorreu no bairro Boca da Alemanha; vítima foi socorrida pelo Samu e autor acabou detido em flagrante

Um homem foi preso na noite de domingo (16) em Cruzeiro do Sul após esfaquear outro indivíduo durante uma confusão no bairro Boca da Alemanha. A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores que testemunharam o episódio.

Aos policiais, o suspeito afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que a vítima o havia agredido anteriormente. Após o ocorrido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A faca utilizada no crime não foi localizada pela guarnição. A vítima recebeu atendimento médico do Samu, que esteve no local.

Comentários

Continue lendo