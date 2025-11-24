Homem é preso após agredir a própria mãe em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de sábado (22), um homem identificado como James Lima Silva após ele agredir a própria mãe no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul.

A vítima acionou a PM relatando que o filho estava embriagado e alterado. Após agredi-la dentro de casa, ele saiu e foi para um bar, onde acabou expulso e passou a insultar pessoas na rua.

A mulher contou aos policiais que o filho chegou à residência possivelmente sob efeito de entorpecentes, passou a proferir xingamentos e a derrubou no chão. Ela afirmou ainda que ele costuma ficar agressivo quando ingere bebidas alcoólicas, motivo pelo qual pediu ajuda temendo que a situação se agravasse.

James recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.