Geral

Homem é preso após agredir a própria mãe em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

Suspeito estava embriagado e teria chegado em casa alterado, segundo a vítima

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de sábado (22), um homem identificado como James Lima Silva após ele agredir a própria mãe no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul.

A vítima acionou a PM relatando que o filho estava embriagado e alterado. Após agredi-la dentro de casa, ele saiu e foi para um bar, onde acabou expulso e passou a insultar pessoas na rua.

A mulher contou aos policiais que o filho chegou à residência possivelmente sob efeito de entorpecentes, passou a proferir xingamentos e a derrubou no chão. Ela afirmou ainda que ele costuma ficar agressivo quando ingere bebidas alcoólicas, motivo pelo qual pediu ajuda temendo que a situação se agravasse.

James recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Geral

Homem é preso após furtar frigideiras e liquidificador em loja do Copacabana Shopping

Publicado

1 hora atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Suspeito já vinha praticando furtos havia três dias, segundo a gerência da Bemol

Leandro de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no sábado (22) após furtar objetos da loja Bemol, localizada dentro do Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul (AC). Ele tentava deixar o estabelecimento carregando duas frigideiras e um liquidificador.

De acordo com a gerência da loja, o suspeito vinha praticando furtos havia três dias consecutivos. Pelo sistema de monitoramento eletrônico e pela ação dos seguranças, foi possível observar o método utilizado: Leandro entrava na loja com várias sacolas, escondia produtos de pequeno porte dentro delas e saía sem realizar o pagamento.

Detido em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Geral

Homem é preso por dirigir embriagado durante Operação Lei Seca em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Bafômetro registrou 1,37 mg/L; motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez

Edinilson Nascimento de Lima, de 41 anos, foi preso em flagrante no último sábado (22) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta em visível estado de embriaguez na Avenida São Paulo, no bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar realizava a Operação Lei Seca quando abordou o condutor de uma motoneta Biz. Durante a fiscalização, os policiais constataram diversos sinais de embriaguez: desequilíbrio, forte odor etílico, olhos avermelhados, roupas desarrumadas e fala empastada.

Edinilson realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,37 mg/L — índice muito acima do limite que configura crime de trânsito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Geral

Médico é afastado após faltar a parto em Eirunepé; bebê morre uma hora após nascer

Publicado

2 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Profissional estava de sobreaviso, mas não respondeu aos chamados; Polícia Civil investiga o caso

Um médico boliviano, identificado como Humberto Fuertes Estrada, foi afastado do Hospital Regional de Eirunepé Vinícius Conrado, no interior do Amazonas, após não comparecer para realizar o parto de uma gestante de 18 anos na madrugada de sábado (22). O bebê morreu pouco depois de nascer.

Segundo informações apuradas pelo g1, a jovem deu entrada na unidade por volta das 4h, já em trabalho de parto. O médico, que estava de sobreaviso, foi acionado diversas vezes pela equipe, mas não atendeu às ligações.

Sem resposta, a direção do hospital enviou uma ambulância até a residência do profissional, mas ele não abriu a porta. A prefeitura também tentou contato, igualmente sem sucesso.

Humberto só chegou ao hospital por volta das 9h — cerca de cinco horas após a admissão da paciente. O parto foi realizado, mas o recém-nascido não resistiu. Testemunhas afirmam que o bebê aspirou fezes e restos de placenta, morrendo aproximadamente uma hora após o nascimento. O médico foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Eirunepé informou que a família da gestante está recebendo acompanhamento e assistência multiprofissional. A Polícia Civil declarou que o exame cadavérico do recém-nascido já foi solicitado e está em análise, e que testemunhas e o médico foram ouvidos como parte da investigação.

