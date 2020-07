Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (29) ao ser pego com 2 quilos de pasta base cocaína escondidos em um fundo falso embaixo do banco traseiro do carro. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Senador Guiomard, BR-317 no interior do Acre.