Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Manoel Urbano

Caso de Yonara da Silva Nazaré segue para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia nos próximos dias

O inquérito policial que apura o assassinato de Yonara da Silva Nazaré, morta a tiros pelo próprio marido, o tenente da reserva remunerada Reginaldo de Freitas Rodrigues, foi concluído pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

No relatório final, a delegada responsável pelo caso indiciou o militar por feminicídio e solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva, para garantir a continuidade da prisão do acusado durante a tramitação do processo.

Inicialmente, o procedimento foi encaminhado à 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. No entanto, após manifestação do Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do promotor Teotônio Rodrigues, o caso foi redistribuído para a 1ª Vara do Tribunal do Júri, que havia sido a primeira a tomar conhecimento do crime.

Na decisão, o juiz Alesso Braz reconheceu a incompetência da 2ª Vara e determinou que o processo permaneça sob a responsabilidade da 1ª Vara, onde também foi decretada a prisão temporária e realizada a audiência de custódia, que manteve Reginaldo Rodrigues preso.

O tenente, que estava foragido, se apresentou à polícia no dia 29 do mês passado, na sede da Deam, em Rio Branco. Ele é acusado de executar Yonara com disparos de arma de fogo no dia 27 do mesmo mês, na residência do casal, localizada na Rua da Maçã, bairro Mocinha Magalhães.

Com a conclusão do inquérito, o caso segue agora para o Ministério Público do Acre, que deverá oferecer a denúncia à Justiça nos próximos dias, dando início à fase processual do crime que chocou a capital acreana.

