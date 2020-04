Um homicídio foi registrado no início da noite desta terça-feira (31), na Rua Belém, no bairro Nova estação, no Parque da Maternidade. Um homem não identificado foi atingido por diversos tiros. Populares ouviram vários disparos e ao sair, para verificar o ocorrido, encontraram um rapaz caído no Parque da Maternidade com marcas e vários tiros.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e a viatura 01 de suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas a vítima já estava sem vida e só puderam atestar o óbito.