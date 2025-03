Homem é morto a tiros pela Polícia Militar após tentativa de ataque com facão em Cruzeiro do Sul

Criminosos portavam armas de grosso calibre e levaram joias, eletrônicos, veículo e até pets; prisão preventiva foi mantida após audiência de custódia

Jamesson Rodrigues Ripardo da Silva e Carlos Eduardo de Farias, presos na sexta-feira, 14, por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), tiveram suas prisões preventivas mantidas durante audiência de custódia e foram encaminhados ao presídio. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Juízo da Vara das Garantias.

A dupla, que portava armas de grosso calibre, invadiu uma residência na Rua Júpiter, no Conjunto Morada do Sol, na madrugada do dia 10 de fevereiro. Durante o assalto, renderam um casal, reviraram o imóvel em busca de valores e fugiram levando um carro, joias, celulares, eletrodomésticos, dois gatos persas e uma cadela da raça Husky Siberiana, chamada Snow.

De acordo com a DCORE, o crime foi previamente planejado, e os criminosos pareciam bem informados sobre a residência e os bens das vítimas. As vítimas expressaram profunda tristeza com o roubo dos animais de estimação. Até o momento, um dos gatos ainda não foi localizado.

Após uma investigação detalhada, que incluiu a coleta de provas, a DCORE prendeu Jamesson e Carlos Eduardo, que moram no Jardim Tropical, região próxima ao local do crime. A dupla responde por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

