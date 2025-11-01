Homem é mordido no pênis por cachorro após furtar carro da irmã e passar o dia em motéis em Rio Branco

Caso inusitado terminou com o suspeito internado em estado delicado no Pronto-Socorro da capital

Um episódio cheio de reviravoltas foi registrado neste sábado (1º), em Rio Branco, e terminou de forma inusitada. Um homem identificado como F. C. D., de 40 anos, foi internado no Pronto-Socorro da capital após ser mordido no pênis por um cachorro, durante uma sequência de acontecimentos que começou com o furto do carro da própria irmã.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o caso teve início ainda durante a madrugada, quando o homem teria pulado o muro da residência da irmã, pegado a chave e levado o veículo que estava estacionado do lado de fora.

Com o carro, ele seguiu para um motel no bairro Floresta, onde passou várias horas consumindo drogas. Ao tentar deixar o local sem pagar, penhorou o automóvel e saiu à procura de dinheiro com familiares.

Durante a tarde, o homem foi para outro motel, desta vez na Via Chico Mendes, onde voltou a fazer uso de entorpecentes. Já no início da noite, ele se dirigiu até a casa de um primo, nas proximidades do Elevado da Estrada Dias Martins, em busca de ajuda financeira.

Ao entrar no quintal sem avisar, foi surpreendido por um cachorro que o atacou e mordeu sua região genital, causando ferimentos graves.

A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro, levando o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia de emergência devido à gravidade do ferimento.

O veículo furtado foi recolhido do motel por um guincho e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado.

Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde do paciente não havia sido divulgado.

