Homem é indenizado em R$ 100 mil após passar mais de dois anos preso indevidamente no Acre

Quanto tempo é muito tempo? Para quem se vê diante de uma injustiça, 937 dias é tempo demais para esperar. Porém, foi o que aconteceu com um morador de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, que ficou mais de dois anos preso indevidamente. Por conta do caso, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) concedeu indenização de R$ 100 mil por danos morais a ele.

Ainda segundo o defensor, o homem só foi liberado após uma nova determinação judicial, emitida em 21 de setembro de 2022, após um pedido da DPE. Para o especialista, o caso representou um erro da administração penitenciária.

De acordo com o órgão, mesmo após o alvará de soltura, a administração do presídio negou a liberdade ao homem, sob alegação de existência de outro processo. O problema é que, segundo a Defensoria, esse processo era exatamente o que já tinha uma ordem de soltura do homem.

“Existem algumas comunidades, algumas classes que são consideradas excluídas, marginalizadas pelas sociedades, dentre as quais nós podemos listar as pessoas pretas, as indígenas, as ribeirinhas, as quilombolas, as integrantes da comunidade LGBT+, assim como também as pessoas presas. Mas, para a Defensoria Pública, não existem excluídos. Todos os grupos são muito bem-vindos nos nossos órgãos, nos nossos prédios e que nós teremos imensa satisfação em recebê-las e assegurar os seus direitos”, ressalta.